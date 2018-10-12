Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

 BENİM HADDİME DEĞİL

Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Çelik Başkanı başarılı buluyor musunuz sorusuna yanıt vermek istemedi. Başkan Çopuroğlu, “O benim haddime değil” demekle yetindi.

 BENİM HADDİME DEĞİL
OLDU BİTTİMİZ YOK

Ak Parti İl Başkanı Çopuroğlu yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını belirlerken, her türlü araştırma ve değerlendirmeler sonrasında, vatandaşın istediği en objektif tespitler yapılacağına dikkat çekerek, “Bir oldu bitti olayımız yok. Tamamen sahada ne varsa onu yansıtıyoruz. Ve vatandaş ne derse onu yukarıya aktarıyoruz. Ve yukarının kararına da biz rıza göstereceğiz” dedi
 
 ÇELİK’İ DESTEKLİYOR MUSUNUZ ?

 Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Mustafa Çelik adayım dedi ve ortaya çıktı kendisini destekleyecek misiniz?” şeklindeki bir soruya şöyle yanıt verdi: “Bizim şu anda şahısları desteklememiz doğru olmaz, böyle açıklama da yapamayız. Önce sokağın ne dediğine bakacağız, adayın sahadaki profiline bakacağız, sonra bunu yukarıya bildireceğiz. Ondan sonra şekillenecek her şey” diye konuştu.
 
 BEN ADAY DEĞİLİM
 
Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Siz herhangi bir belediye başkanlığına aday mısınız?” sorusuna da “Benim yürüyüşüm falan değişmedi, bir yere adaylık falan da düşünmüyor, böyle bir niyetim de kesinlikle yok, ben verilen görevi en iyi şekilde yapma gayreti içindeyim” diye konuştu.
 
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
şaban çopuroğluAk PartiAKPÇelik BaşkanAk Parti İl Başkanı Şaban ÇopuroğluçelikMustafa çelikKayseri Büyükşehir BelediyesiHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.