 BENİM HADDİME DEĞİL

OLDU BİTTİMİZ YOK
Ak Parti İl Başkanı Çopuroğlu yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını belirlerken, her türlü araştırma ve değerlendirmeler sonrasında, vatandaşın istediği en objektif tespitler yapılacağına dikkat çekerek, “Bir oldu bitti olayımız yok. Tamamen sahada ne varsa onu yansıtıyoruz. Ve vatandaş ne derse onu yukarıya aktarıyoruz. Ve yukarının kararına da biz rıza göstereceğiz” dedi
ÇELİK’İ DESTEKLİYOR MUSUNUZ ?
Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Mustafa Çelik adayım dedi ve ortaya çıktı kendisini destekleyecek misiniz?” şeklindeki bir soruya şöyle yanıt verdi: “Bizim şu anda şahısları desteklememiz doğru olmaz, böyle açıklama da yapamayız. Önce sokağın ne dediğine bakacağız, adayın sahadaki profiline bakacağız, sonra bunu yukarıya bildireceğiz. Ondan sonra şekillenecek her şey” diye konuştu.
BEN ADAY DEĞİLİM
Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Siz herhangi bir belediye başkanlığına aday mısınız?” sorusuna da “Benim yürüyüşüm falan değişmedi, bir yere adaylık falan da düşünmüyor, böyle bir niyetim de kesinlikle yok, ben verilen görevi en iyi şekilde yapma gayreti içindeyim” diye konuştu.
Ak Parti İl Başkanı Çopuroğlu yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını belirlerken, her türlü araştırma ve değerlendirmeler sonrasında, vatandaşın istediği en objektif tespitler yapılacağına dikkat çekerek, “Bir oldu bitti olayımız yok. Tamamen sahada ne varsa onu yansıtıyoruz. Ve vatandaş ne derse onu yukarıya aktarıyoruz. Ve yukarının kararına da biz rıza göstereceğiz” dedi
ÇELİK’İ DESTEKLİYOR MUSUNUZ ?
Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Mustafa Çelik adayım dedi ve ortaya çıktı kendisini destekleyecek misiniz?” şeklindeki bir soruya şöyle yanıt verdi: “Bizim şu anda şahısları desteklememiz doğru olmaz, böyle açıklama da yapamayız. Önce sokağın ne dediğine bakacağız, adayın sahadaki profiline bakacağız, sonra bunu yukarıya bildireceğiz. Ondan sonra şekillenecek her şey” diye konuştu.
BEN ADAY DEĞİLİM
Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Siz herhangi bir belediye başkanlığına aday mısınız?” sorusuna da “Benim yürüyüşüm falan değişmedi, bir yere adaylık falan da düşünmüyor, böyle bir niyetim de kesinlikle yok, ben verilen görevi en iyi şekilde yapma gayreti içindeyim” diye konuştu.
Özel Haber: İlter Sağırsoy