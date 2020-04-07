“Berat gecesinde yenilenme ümidiyle tövbe edelim” Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ramazan-ı Şerifin habercisi olan Berat gecesine kavuşmanın sevincini yaşadığımızı belirten Başkan Gülsoy mesajında “Berat Kandili; gönüllerimizi tövbe ve istiğfar ile arındıracağımız özel bir gecedir” dedi.

07 Nisan 2020 Salı 15:41