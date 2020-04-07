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“Berat Kandili, Ramazan ayının müjdecisidir”

MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy, Berat Kandili mesajı yayımladı. Ersoy mesajında, “Rahmet, bereket, ilim, kültür, paylaşma, yardımlaşma, sağlık, mükâfat ve Kur'an aylarından olan Berat Kandili, üç ayların sonuncusu, Ramazan-ı Şerif'e yaklaştığımızın habercisi ve müjdesidir” dedi.

“Berat Kandili, Ramazan ayının müjdecisidir”
Milletvekili Ersoy’un yayımladığı mesajda şu ifadeler yer alıyor: “Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil geceleri; insanları birbirlerine yaklaştıran, kaynaştıran, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı, dini duyguların yoğunlaştığı, ilahi rahmetin, bereketin dolup taştığı, merhamet ve hayır duygularının artarak, gönüllerin huzurla dolduğu önemli bir zaman dilimidir. 
Berat, kurtuluşa ermiş, geçmişine tabiri caizse bir çizgi çekilmiş, günahlarından kurtulmuş, affedilmiş manasına gelmektedir. Berat Kandili'nin belalar, musibetler, felaketler, her türlü afet, zulüm, isyan, bozgunculuk ve ülkemizin milletiyle birlikte bölünmez bütünlüğünün korunması için bir fırsat olduğu özellikle de böylesine ağır sınavlardan geçtiğimiz bu günlerde unutmayalım, ellerimizi göğe açıp, af, huzur, sağlık dileyelim. Alemlerin Rabb’i nazarında varsa bir günahımız arınıp, iman dileyelim.
 Berat Gecesinin Türk İslam alemi ve tüm insanlık için bu virüs belasından kurtuluşa, sağlığa, afiyete ve hayırlara vesile olması, mevlamızın bu geceyi ihya eden Müslümanları af etmesi, günahlarından kurtuluşa erdirmesi, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgının yurdumuzda ve dünyada insanlığa daha fazla zarar vermemesi temennisi ile, hastalarımıza şifa, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm Türk-İslam Aleminin Berat Kandilini kutluyorum.”
 

Haber: Ekrem Nazlı

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