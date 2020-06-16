Berber ve kuaförlere kontrollü çalışma ve hijyen eğitimi verildi

Kadir Has Kongre Merkezinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen sertifika törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Alparslan ve kuaförler katıldı. El ele verilerek zorlu günlerin aşılacağını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Sizleri buraya neden topladık neden bu çalışmaları yapıyoruz? Malumunuz en hassas bir kesim, berberler ve kuaförler. Özellikle bu kesimin hem kendisini koruması hem burada hizmet alacak kardeşlerimizi korumak amacı ile sizlerin bir eğitim sürecinden geçmesini, bu eğitim ile birlikte sertifika verilmesini, bu sertifikanın zaman zaman denetlenmesini, koşulları sürdürüyorsa devamına sürdüremiyorsa iptalinedir. Amacımız, bizim akıllı şehir portalinde sizin yer almanızı sağlamaktır. Büyükşehir’in akıllı şehir portaline girdiğinde şu cadde de şu sokakta kuaför var dolayısıyla bunlar denetim yapılmış ben orada gider rahatlıkla tıraşı yapılıp kuaför hizmeti verilecektir. Eğitimimize katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah el ele verip bu zorlu günleri atlatacağız” dedi.







Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Alparslan ise, “Büyükşehir Belediyemizin her zaman yanımızda oldu. Bugün saat 10.00-12.00, 13.00-15.00. İnşallah önümüzdeki günlerde de erkek berberlerimize eğitim vereceğiz. Buraya katılan herkese teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.







Konuşmaların ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Alparslan tarafından eğitime katılan kuaförlere sertifikaları takdim edildi.

