Berberleri de ilgilendiren yeni kararlar İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar yayımlandı. İşte o kararlar:

“1. İlimizde faaliyet göstermekte olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında, hizmet almak için başvuranların hizmet alış sırasına göre isim, iletişim bilgisi ve başvuru saatlerinin olası bir vaka durumunda temaslı taramasında kullanılmak üzere liste halinde tutulması, tutulan listenin günlük olarak, Berberler ve Kuaförler odasına bildirilmesine,

2. Valiliğimiz Koordinasyonunda “Vatandaşla Buluşma Başlığı” adı altında gerçekleştirilen tüm toplantıların yine Valiliğimizce yapılacak durum değerlendirmesi sonrası belirlenecek ileri tarihlerde yapılmak üzere ertelenmesine,

3. 12.05.2020 tarih ve 44 sayılı kararımızın, 3.maddesinin “o” fıkrasının ; “Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını bağlı bulundukları meslek odalarından alınacak belge ile ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla) şeklinde revize edilmesine,

Yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”



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