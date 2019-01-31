Bereket Sigorta, Vakıf Katılımla birlikte Kayseri Şeker’e kalkan oldu

Anlaşma kapsamında 31 Ocak 2018 Perşembe günü Kayseri’de düzenlenen imza törenine, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş ve diğer yetkililer katıldı.



Çalışma prensipleri dâhilinde tüm yatırımlarını faizsiz enstrümanlara yapmakta olduklarını, en önemli ilke olarak bütün operasyon ve anlaşmalarında faizsizlik prensibine azami özen gösterdiklerini belirten Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör; “Kasko, trafik, yangın, mühendislik, tarım, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, hukuksal koruma, oto dışı kaza, DASK ve sorumluluk sigortaları da dâhil tüm branşlarda faaliyet gösteren, kurulduğu günden itibaren teknolojiyi en iyi kullanan şirketlerden birisidir. Kayseri Şeker gibi kurumsal bir firma ile sigorta hizmetleri konusunda acentemiz Vakıf Katılım üzerinden birlikte çalışmak bizleri de memnun etmiştir” dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, “Bereket Sigorta 13.01.2017 tarihinde imzalanan satış ve hisse devir sözleşmesi ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne devredilmiş bir kurumdur. Böyle önemli bir kurumun bizim gibi bir çiftçi kuruluşu olan ve hissesinin çoğunluğu da Kayseri Pancar Kooperatifi’ne ait olan iki kooperatif kuruluşunun sigorta hizmetleri konusunda hizmet alım sözleşmesi imzalaması, kooperatifçilik açısından da önem arz etmektedir. Bereket Sigorta’nın yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışıyla sigorta sektörüne yeni bir boyut getireceğine inanıyoruz” diye konuştu.



Katılım bankacılığı sektörünün en genç üyesi olduklarını ve kısa dönemde yaptıkları çalışmalar ile sektörde önemli oyuncular arasında yer almayı başardıklarını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş da, “Sigorta sektörü katılım bankacılığının gelişmesi açısından önemli bir alan. Bu noktada sektörün (Tekafül Sigortacılığı/Faizsiz Sigortacılık)önemli oyuncularından olan Bereket Sigorta’nın bir acentesi olarak bugün bu prensipler dahilinde önemli bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha da gelişmesini umduğun bu birlikteliğin taraflar için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

