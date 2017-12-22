BES KÖTÜYE KULLANILIYOR

Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin; basın toplantısı düzenleyerek Bireysel Emeklilik Sigortası (BES) sisteminin birilerince kötüye kullanıldığını belirtti.



Genel Başkan Şahin konfederasyon binasında gerçekleştirdiği toplantıda daha önce bireysel olarak uygulanan Bireysel Emeklilik Sigortası (BES)’in 2017 yılı itibarıyla zorunlu hale getirildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Normalde eğer kesinti yapılıyorsa bu kesintinin yatırılarak çalışanın menfaatine bir birikimin olması gerekiyor. Fakat şurada bir çelişki var. Biz 1400 TL maaş alanlardan zorunlu birikim bekliyoruz. Adı her ne kadar ‘zorunlu’ olsa da bu sigortanın bu yıl ilk iki ayda vaz geçme hakkı, fakat 2018’de de ilk 6 ay vazgeçme hakkı verilecek. Vazgeçenlerden asla kesinti yapılmayacak. Fakat süresini geçirdikten sonra kesintinin nasıl yapıldığını bilmediklerini gördük. Bir kere işverenler Bireysel emeklilik sigortası kesintisini yaptıklarını kesinlikle çalışanlarına bildirmeli. Çalışan hangi sigortaya ne kadar yatırıldığını e devletten görmesi lazım ama henüz alt yapı olmadığı için göremiyor. Şu anda Türkiye’nin ne tarafında olursa olsun, hangi iş sektöründe çalışıyor olursa olsun kendisinden BES kesilip te işvereni tarafından sigortaya yatırılmayan tüm çalışanların hakkın savunmaya hazırız. Çünkü burada güveni kötüye kullanma durumu var. İşverenler binlerce çalışanın kesintisini yatırmayarak menfaat elde ediyor. Çalışanın maaşından kesinti yapılıyor ama sigorta şirketlerine yatırılmıyor. Tüm-İş konfederasyonu olarak çalışanların haklarını aramaya ve bunu ihlal eden tüm şirketlere suç duyurusunda bulunmaya hazırız. “

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

