Beş yıllık altyapı planlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir tarafından karşılandı. Yatırım toplantısı öncesi KASKİ birimlerini gezen Başkan Memduh Büyükkılıç, personelle ve işlemlerini yaptırmak üzere gelen vatandaşlarla selamlaştı. Tüm birimleri gezen Başkan Büyükkılıç, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, daha sonra KASKİ Yönetim Kurulu Üyeleri ve daire başkanlarının katılımıyla 2020-2024 yıllarını içeren kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da iştirak etti.

Yatırım toplantısında öncelikle KASKİ’nin mevcut yatırımları değerlendirildi, ardından kent merkezi ve ilçelerdeki ihtiyaçlar doğrultusunda önümüzdeki beş yıl süresince yapılacak olan yatırımlar tek tek ele alındı.

