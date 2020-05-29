Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatı devam ediyor Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırseverlerin katkısıyla Kayseri’ye önemli bir hizmeti daha kazandıracaklarını söyledi. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatının hızla devam ettiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında hizmet vereceğini açıkladı.

29 Mayıs 2020 Cuma 14:55