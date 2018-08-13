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BEŞTE BİRİ DEĞİŞİYOR

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu tarafından hazırlanıp Genel Merkez’in onayına gönderilecek olan listede önemli değişikliklerin olmayacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Başkan Çopuroğlu’nun eski yönetimden gitmek isteyenleri ikna etmeye çalışarak en fazla yüzde yirmilik bir değişiklikle yeni yönetimi şekillendireceği ifade ediliyor.

BEŞTE BİRİ DEĞİŞİYOR

Eski yönetimde yer alan Latif Başkal, Halil Büyüknalbant, Fatih Hasyüncü ve geri dönmeye ikna edilirse Cengiz Hakan Aslan gibi isimlerin yer almasına kesin bakılıyor. Öte yandan parti içindeki abilerin de yönetimde Özhaseki’ye en yakın isimlerden biri olan Zekeriya Ergüneş’in de, “etkin” bir şekilde yer alacağı iddia ediliyor.

Başkan Çopuroğlu’nun yaklaşan yerel seçimlerden dolayı yönetimde köklü değişikliğe gitmeyi tercih etmeyeceği belirtilirken, değişikliğin çok dar tutulmasının parti camiasında ciddi hayal kırıklığına sebep olacağına dikkat çekiliyor.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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