Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi 200 bin nüfusa hizmet verecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 3,5 yıl içinde 16 ilçenin tamamına ve iki mahalleye toplam 18 sosyal yaşam merkezi yaptıklarını belirtti. Başkan Çelik, bu yatırımların sosyal hayata verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.



Sosyal yaşam merkezlerini 5 yıldızlı tesis kalitesinde yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Beyazşehir Mahallesi’nde yapımı devam eden sosyal yaşam merkezimiz de bu tesislerimizden birisi ve en büyüğü. 9 bin 530 m2 inşaat alanına sahip sosyal yaşam merkezimiz bodrum, zemin ve 1. kattan oluşuyor. Tesisin 1. katında bölgenin ihtiyacı düşünülerek yapılan 1000 metrekarelik çok amaçlı bir salon bulunuyor. Ayrıca yine birinci katta vatandaşlarımıza KAYMEK kurslarının verileceği 8 adet atölye yer alıyor. Binanın zemin katına ise erkek ve kadınlar için ayrı ayrı iki adet 185 m2 alanlı kapalı yüzme havuzu, 150 m2 alanlı fitness salonu ve170 m2 alanlı plates ve yoga salonu yapılıyor. Ayrıca sosyal yaşam merkezimizin içinde olduğu gibi dışında da spor yapma imkanı olacak. Merkezin dışında basketbol sahası ve tenis sahası ile yeşil alanlar inşa edeceğiz” dedi. Başkan Mustafa Çelik, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nin yaklaşık 9,1 milyon liraya mal olacağını belirtti ve en kısa sürede halkın hizmetine sunmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.



Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nin yaklaşık 200 bin nüfusa hitap edeceğini de ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, çalışanların faydalanması için tesisin akşam da açık olacağını sözlerine ekledi.

