Beydeğirmeni için kuralar 12 Temmuz’da çekilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin Kayseri’nin sadece bugününe değil geleceğine de yapılmış önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Rutin belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirirken Kayseri’yi büyütecek ve ekonomiye katkı sunacak projeler de gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çelik, bu anlamda hayata geçirdikleri Beydeğirmeni Projesi’ni kısa sürede arsaların tahsisi noktasına getirdiklerini kaydetti.



KURA ÇEKİMİ 12 TEMMUZ’DA



Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi’nde harita ve parselasyon çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Türkiye’nin en büyük üretim üslerinden birisi olacak olan Beydeğirmeni Besi Bölgemizde daha önce talepleri alınan hak sahiplerinin yerleri 12 Temmuz Perşembe günü belli olacak. 12 Temmuz tarihinde saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda kura çekilişi yapacağız” dedi.

Beydeğirmeni Besi Bölgesi için kura çekimine katılacak olan hak sahiplerinin kura günü kimlik belgelerini, şirketlerin ise yetki belgelerini getirmeleri gerekecek. Kuraya bizzat katılınmaması durumunda talep sahiplerinin gıyabında işlemler yürütülecek.



4 BİN KİŞİYE DİREK İSTİHDAM SAĞLAYACAK



Beydeğirmeni Besi Bölgesi 5,5 milyon metrekarelik bir alanda kuruluyor. 5,5 milyon m2’lik alanın yaklaşık 2 milyon m2’sinde yol, yeşil alan, sosyal donatı alanları, ticari alanlar vb. olacak. Kalan alanda farklı büyüklüklerde 800 besi ahırı arsası oluşturulacak ve 80 bin baş hayvanın besisi yapılacak. Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin tüm alt yapısı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları tarafından gerçekleştiriliyor. Besi bölgesinde ahırların yanı sıra karantina bölgesi, kesimhaneler, veteriner üniteleri ve hayvan kliniği olacak. Hayvan atıklarının toplanması ve bertaraf işini Büyükşehir Belediyesi yapacak ve bu atıkları değerlendirmek için Biogaz Santrali kurulacak. En az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısı olacak olan projenin her yıl 800 milyon TL kaynağı şehir ekonomisine aktaracağı tahmin ediliyor. Beydeğirmeni Projesi’nin yatırım bedeli 1 milyar TL’yi bulacak.

