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Beydeğirmeni için talep toplanmaya başlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin geleceği için yapılmış en önemli projelerden biri olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi’nde 2. Grup için talep toplanmaya 1 Ağustos tarihi itibarıyla başlanacağını belirtti. Başkan Büyükkılıç, yatırımcıların taleplerinin 23 Ağustos’a kadar alınacağını kaydetti.

Beydeğirmeni için talep toplanmaya başlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin hayvancılıkta Türkiye’nin en büyük üretim üssü olacağını belirterek yatırımcıları bu önemli projede yer almaya çağırdı. Kayseri ve Türkiye ekonomisi ile istihdamına önemli ölçüde katkı verecek olan projenin gelecek nesillere üreten bir Türkiye ve üreten bir Kayseri bırakacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, 5,5 milyon metrekare alanda kurulan Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi’nde yatırımcı sayısının 330’a ulaştığını belirtti.

Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi’nde 2. etap talep toplama işlemlerinin 1 Ağustos itibarıyla başladığını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, “Talepler, 25 TL+KDV metrekare fiyatıyla Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’mız tarafından alınacak.

Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi tamamlandığında en az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısı olacak. Yaklaşık 1 milyar TL’lik bir yatırımla Kayseri’ye kazandırılacak olan projenin her yıl 800 milyon TL kaynağı şehir ekonomisine kazandırmasını bekliyoruz. Yatırımcılarımız 23 Ağustos 2019 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler” dedi.
 

İHA

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