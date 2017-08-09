Beytü’l-Makdis Derneği’nden İl Müftülüğüne ziyaret

Hunat Medresesi konferans salonunda, tercümanlığını Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Görevlisi Yakup Aktaş’ın yaptığı, ‘Mescid-i Aksa’ konulu bir konferans veren Sayın el-Awaisî, konferans sonrası İl Müftülüğünü ziyaret etti. Awaisi, İl Müftümüz Güven ile bir müddet görüşerek, yaptıkları faaliyetler hakkında hem bilgi alışverişi yaptı hem de istişarede bulundu.

İl Müftüsü Güven de Mescid-i Aksa’da yaşanan son gelişmeler hakkında bilgiler aldı. Görüşmeleri sırasında Kudüs’ün Filistinliler için ne ifade ediyorsa Türkiyeli Müslümanlar ve bütün ümmet coğrafyası için de onu ifade ettiğini belirten İl Müftüsü Güven, asla yalnız olmadıklarını vurguladı.

Ziyaretlerinden dolayı duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Güven, Beytü’l-Makdis Derneği Başkanı Prof. Dr. Abd el-Fettah el-Awaisî’ye teşekkür etti.