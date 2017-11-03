Bezircioğlu ailesinin acı günü

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Mustafa Bezircioğlu (65) tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Hunat Camiinde kılınan cenaze namazına MHP 25. dönem Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri protokolü, ailesi ve sevenleri katıldı. Bezircioğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Asri mezarlığında defnedildi.
Mustafa Bezircioğlu evli ve iki çocuk babasıydı.
Mustafa Bezircioğlu evli ve iki çocuk babasıydı.
İHA