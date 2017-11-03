Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bezircioğlu ailesinin acı günü

Kayseri eşrafından işadamı Mustafa Bezircioğlu vefat etti. Bezircioğlu Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Asri mezarlıkta defnedildi.

Bezircioğlu ailesinin acı günü
Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Mustafa Bezircioğlu (65) tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Hunat Camiinde kılınan cenaze namazına MHP 25. dönem Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri protokolü, ailesi ve sevenleri katıldı. Bezircioğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Asri mezarlığında defnedildi.
Mustafa Bezircioğlu evli ve iki çocuk babasıydı.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.