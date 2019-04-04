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BİLDİĞİ İŞE GÖZYAŞLARIYLA DÖNDÜ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik daha önce “işimin başına geçeceğim, aileme vakit ayıracağım” demişti. Dün Kayseri Büyükşehir Belediyesi giriş salonunda yapılan devir teslim töreniyle görevini devreden eski Başkan Çelik duygulu anlar yaşadı. Çelik bildiği işin başına oluşan duygusal ortam nedeniyle gözyaşları arasında dönmüş oldu.

BİLDİĞİ İŞE GÖZYAŞLARIYLA DÖNDÜ

Devir teslim töreninde konuşan eski başkan Mustafa Çelik, gözyaşlarını tutamadı. Çelik, yüz akıyla görevi devrettiğini söyleyerek, “Allah yüz akıyla huzur içerisinde görevi teslim etmeyi herkese nasip etsin” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da, “Allah’a şükürler olsun; biriz, beraberiz ve hep beraber bir aileyiz. Üzerimize yüklenen yükün farkındayız. Allah’ın izniyle birikimimiz, ekibimiz, gücümüzle hep beraber güzel günlere diyorum” diye konuştu.
 

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