Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bilim kampları sürüyor

Kayseri Bilim Merkezi, geçen yıl olduğu gibi bu yaz döneminde de bilim kampları gerçekleştiriyor. Bilimi çocuklara sevdirmek amacıyla düzenlenen Astronomi ve Yaz Bilim Kamplarına 9-14 yaş grubu öğrenciler katılıyor. 

Bilim kampları sürüyor

Kayseri Bilim Merkezi tarafından yaz dönemi boyunca gerçekleştirilecek olan yaz bilim kamplarında 3 gün boyunca farklı disiplinlerde belirlenen 15 ayrı atölye ve etkinlik çalışmaları yapılacak. 9-14 yaş grubu öğrencilerin katıldığı kamplar Temmuz ayı boyunca 4 dönem halinde gerçekleştirilecek. Eğlenceli ve öğretici bilim dolu 3 günlük sürede, paylaşımcı, üreten, yenilikçi, tasarımcı, araştırmacı, hayal kurabilen, becerikli çocukların yetiştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. 

Kayseri Bilim Merkezi Astronomi Okulu’nda ise yıldızların oluşumlarından, evrenin derinliklerindeki galaksilere kadar geniş bir yelpazede uzman eğitmenler tarafından eğitimler veriliyor.

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberBilim KamplarıKAYSERİ BİLİM MERKEZİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.