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Bilim Merkezi, eğitim zirvesinde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından şehrimize kazandırılan Kayseri Bilim Merkezi, eğitime de destek veriyor. Kayseri Bilim Merkezi’nin eğitime yönelik çalışmaları Ankara’da yapılan Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde anlatıldı.

Bilim Merkezi, eğitim zirvesinde
Millî Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Ankara’da yapılan “Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi”ne Kayseri Bilim Merkezi de katıldı. Zirveye eğitim teknolojileri üzerinde çalışan yerli ve yabancı akademisyenler, bürokratlar, uzmanlar, öğretmenler, her seviyeden ilgili öğrenciler, sivil toplum temsilcileri ile özel sektör temsilcileri katıldı.
Teorik ve pratik bilgilerin tartışılıp paylaşıldığı toplantıda Kayseri Bilim Merkezi Müdürü Suat Şahin bir sunum yaptı. Şahin, katılımcıların dikkatini çektiği sunumda Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen teknoloji odaklı eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
 
Kurum Haberi
 
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