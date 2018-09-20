Bilim Merkezi, Paleontoloji Merkezi Oluyor

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Taşhan’da yapılan kazı çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu bugüne kadar tespit edilmiş en büyük ve en sağlam fil fosillerin bulunması özellikle bilim camiasında büyük yankı buldu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Paleontoloji Biliminin en önemli buluntularının yer aldığı Taşhan bölgesinde 15 günlük kazı ile alınan sonucun bölgenin ne denli zengin olduğunu gösterdiğini söyledi. Başkan Çelik, “Bu bölge Jeopark olmayı hak edecek özellikte bir yer. Taşhan fındıklığı ve ormanlığı ile birleştirilince özel bir yer olacak” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Taşhan’dan çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosillerin sergilenmesi, incelenmesi ve diğer çalışmalar için Kayseri Bilim Merkezi’ni kullanacaklarını açıkladı. Bir taraftan saha çalışmaları devam ederken diğer taraftan da Harikalar Diyarı’ndaki Kayseri Bilim Merkezi’nde ayrı bir bölüm oluşturacaklarını ifade eden Başkan Çelik, bu bölümde bir laboratuvar açılarak gerekli araştırmaların yapılacağını ve tüm buluntuların açılacak sergi alanında sergileneceğini belirtti.



Literatürde böyle fosil yok

Taşhan’daki kazı çalışmalarını yapan bilim insanları yapılan çalışmanın çok önemli olduğunu belirttiler. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan çok zengin bir fosil buluntusuyla karşı karşıya olduklarını belirtti. Buluntuların 7,5 milyon yıllık bir tarihi verdiğini ifade eden Pehlevan “Literatürde bugüne kadar tespit edilmiş bu büyüklükte ve bu sağlamlıkta korunabilen bir buluntu yok” diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu da meslek hayatları boyunca böylesine bir destek görmediklerini belirterek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Çıkarılan fosillerin sergileneceği ve araştırılacağı Kayseri Bilim Merkezi’ni de değerlendiren Başoğlu, “Bilim Merkezi muhteşem bir yer. Hayran oldum. Keşke her ilimizde böyle merkezler olsa. Meslek hayatımız boyunca kazı çalışmalarına bu denli destek görmedik. Laboratuvar ihtiyacını Sayın Başkanımıza ilettiğimizde Bilim Merkezi’nde hemen bir laboratuvar alanı açtılar. Bu kadar kısa sürede imkanlar sağlandığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.

