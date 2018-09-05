Bilimde Kayseri ve Ankara İşbirliği

TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen ve Ankara-Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen “Doğada ve Yapılarda Yaşam Bulan Matematik” isimli proje etkinlikleri Kayseri Bilim Merkezi’nde başladı. 6 gün sürecek olan proje Ankara’dan gelen üstün yetenekli öğrenci olarak tanılanmış 35 öğrenci ve alanında uzman eğitmen ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştiriliyor.



Projeyle öğrencilerin belirli tarihî (Kültepe Höyüğü, Selçuklu Müzesi ve Kapalı Çarşı) ve doğal alanlarda (Erciyes Dağı, Sultan Sazlığı) yapılan yönlendirmeler doğrultusunda gözlem ve incelemelerde bulunarak sayısal, geometrik ve görsel veriler toplamaları, topladıkları verileri analiz ederek bazı sonuç ve genellemelere ulaşmaları amaçlanıyor. Bu sayede öğrencilerin yaşamın içindeki matematiği keşfetmek için önemli adımlar atmaları, bilimsel düşünme ve yaratıcılık gibi özellikler bakımından kendilerini geliştirmeleri hedeflenenler arasında yer alıyor.









Haber: Gülcan Deniz

