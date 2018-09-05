Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bilimde Kayseri ve Ankara İşbirliği

Kayseri Bilim Merkezi, bilimi her alanda yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda Kayseri ve Ankara işbirliği ile yeni bir proje başlatıldı. Ankara-Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen “Doğada ve Yapılarda Yaşam Bulan Matematik” isimli proje etkinlikleri Kayseri Bilim Merkezi’nde başladı.

Bilimde Kayseri ve Ankara İşbirliği

TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen ve Ankara-Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi ortaklığında gerçekleştirilen “Doğada ve Yapılarda Yaşam Bulan Matematik” isimli proje etkinlikleri Kayseri Bilim Merkezi’nde başladı. 6 gün sürecek olan proje Ankara’dan gelen üstün yetenekli öğrenci olarak tanılanmış 35 öğrenci ve alanında uzman eğitmen ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştiriliyor.
 
Projeyle öğrencilerin belirli tarihî (Kültepe Höyüğü, Selçuklu Müzesi ve Kapalı Çarşı) ve doğal alanlarda (Erciyes Dağı, Sultan Sazlığı) yapılan yönlendirmeler doğrultusunda gözlem ve incelemelerde bulunarak sayısal, geometrik ve görsel veriler toplamaları, topladıkları verileri analiz ederek bazı sonuç ve genellemelere ulaşmaları amaçlanıyor. Bu sayede öğrencilerin yaşamın içindeki matematiği keşfetmek için önemli adımlar atmaları, bilimsel düşünme ve yaratıcılık gibi özellikler bakımından kendilerini geliştirmeleri hedeflenenler arasında yer alıyor.




Haber: Gülcan Deniz
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKAYSERİ BİLİM MERKEZİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.