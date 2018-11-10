Bin 825 GÜNDÜR BiTMEDi

5 YIL OLDU BİTİRİLEMEDİ!
9 Kasım 2013’te görkemli bir tören ile temeli atılarak yapımına başlanan ve Kayseri’de kültür sanatın merkezi olacağı söylenen Kaleiçi Kültür ve Sanat Merkezi, aradan geçen 5 yıla rağmen hala bitirilemedi.
KADERİNE TERK EDİLDİ
Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından yapımına başlanan ve hızlı bir şekilde ilerleyen proje, Başkan Özhaseki’nin milletvekili seçilip Ankara’ya gitmesi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilen Mustafa Çelik zamanında adeta kaderine terk edildi.
İNŞAAT YERİNDE SAYIYOR
Başta Arkeoloji Müzesi olmak üzere konferans salonu, kütüphane, kent arşivi, sanat atölyeleri, kafe ve restoranlar, sosyal yaşam alanları, sanatçılar sokağı gibi kültür-sanat ve eğlence anlamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapması planlanan merkezin inşaatında bir çalışma göze çarpmazken, surları çevreleyen ve uzun zamandır bekleyen inşaat iskeleleri dikkat çekiyor.
2019 BAHARINDA AÇILACAK
Kayseri halkı, 5 yıldır tamamlanamayan 40 milyon liralık bu büyük projenin bir an önce tamamlanıp hayata geçirilmesini bekliyor.
Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Başkanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Kaleiçi Projesi 2019 bahar döneminde açılacak. Ayrıca gecikmenin sebebinin de iç kısımdaki burçlarda meydana gelen göçük tehlikesinin onarım çalışmalarının olduğu ifade edildi.
9 Kasım 2013’te görkemli bir tören ile temeli atılarak yapımına başlanan ve Kayseri’de kültür sanatın merkezi olacağı söylenen Kaleiçi Kültür ve Sanat Merkezi, aradan geçen 5 yıla rağmen hala bitirilemedi.
KADERİNE TERK EDİLDİ
Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından yapımına başlanan ve hızlı bir şekilde ilerleyen proje, Başkan Özhaseki’nin milletvekili seçilip Ankara’ya gitmesi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilen Mustafa Çelik zamanında adeta kaderine terk edildi.
İNŞAAT YERİNDE SAYIYOR
Başta Arkeoloji Müzesi olmak üzere konferans salonu, kütüphane, kent arşivi, sanat atölyeleri, kafe ve restoranlar, sosyal yaşam alanları, sanatçılar sokağı gibi kültür-sanat ve eğlence anlamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapması planlanan merkezin inşaatında bir çalışma göze çarpmazken, surları çevreleyen ve uzun zamandır bekleyen inşaat iskeleleri dikkat çekiyor.
2019 BAHARINDA AÇILACAK
Kayseri halkı, 5 yıldır tamamlanamayan 40 milyon liralık bu büyük projenin bir an önce tamamlanıp hayata geçirilmesini bekliyor.
Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Başkanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Kaleiçi Projesi 2019 bahar döneminde açılacak. Ayrıca gecikmenin sebebinin de iç kısımdaki burçlarda meydana gelen göçük tehlikesinin onarım çalışmalarının olduğu ifade edildi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy