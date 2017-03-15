Binanın iskanı alınmadı, apartman karanlıkta kaldı

İldem Fatih Mahallesi Şehit Namık Durmaz Sokak üzerinde bulunan Korkmaz Apartmanının sakinleri, elektriğin kesilmesiyle beraber soğukta kaldı. Binada yaşayan 25 aile, elektrikler kesilince çareyi binanın sığınağında toplanmakta buldu. Bina sakinlerinden Saffet Toraman, “Binamızda elektriğimiz kesildi. Müteahhidin borcundan dolayı şantiye elektriği kullanıyoruz. 25 tane apartman sakininin tapusu verildiği halde şantiye elektriği kullanıyoruz ve kaçak su içiyoruz. Kullandığımız asansörün daha ruhsatı yok. Bunların hepsinin yanında müteahhidin borcundan dolayı elektriğimiz kesildi ve mağdur duruma düştük. Gerekli yerlere gittik ama binamızın meskeni olmadığı için çözüm bulamadık. Şantiye suyu ve şantiye elektriği kullandığımız için de fiyatının 2 katına çıkıyor. Binadakilerin hepsi asgari ücret ile çalışan aileler. Bu mağduriyetimizin giderilmesini rica ediyoruz. Binayı yapan müteahhit 2014 yılında kapatılmış bir elektriği şimdiye kadar bize yaktırdı. Kapanmış bir elektrik olduğu için kaçak muamelesi gördü ve borç şimdiye kadar katlana katlana 115 bin TL’yi buldu” ifadelerini kullandı.Diğer bina sakini Aziz Vural ise, “Bu sıkıntıdan dolayı kime başvurduysak kimseden sonuç alamadık. Biz bu olayı kabul etmiyoruz. Binada oturan bir sürü aile mağdur oldu. Bizim tek istediğimiz şey abonelerimizin yapılıp kendi vergimizi vererek borcumuzu ödemek istiyoruz. Devletimize vergimizi vermek istiyoruz. Bunu yapmamız bize suç oldu” dedi.Bina sakinleri yetkililerden aboneliklerinin verilmesi için talepte bulundu.