BİR DOKUN BİN AH İŞİT İldem ve çevresinde yaşayan 200 bin kişiye hizmet etmesi amacıyla açılan İldem Semt Polikliniği’ndeki yetersizlikler bölge halkını isyan ettiriyor. Vatandaşlardan gelen şikayetlere göre, doktorların yarısı Şehir Hastanesi’ne gönderilmiş ve kalanlar da yetmiyor. Ayrıca laboratuvar, ultrason ve röntgen servislerinin çalışmaması ise kalan doktorların sağlıklı tedavi hizmeti vermesine engel oluyor. Semt Polikliniği’nde doktorların heyet raporu vermeyip hastaları Şehir Hastanesi’ne sevk etmeleri bir başka büyük sıkıntı olarak vatandaşları çileden çıkarıyor.

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:23