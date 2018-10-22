BİR DOKUN BİN AH İŞİT

DOKTORLAR ŞEHİR HASTANESİ’NE
İldem Semt Polikliniği’nde hizmet veren servislerdeki iki doktordan biri kadro yetersizliği gerekçesiyle Şehir Hastanesi’ne gönderilince bu sefer de Semt Polikliniği’ndeki var olan sıkıntı daha da arttı. Vatandaşlar sadece Dahiliye ve Çocuk Servisi’nde ikişer doktor kaldığını bunların da günde belli sayıdan fazla hastaya bakmamasının sıkıntıyı daha da artırdığını söylüyor. Ayrıca diş servisine 3 doktorun başladığı ve gereğinden fazla 10 doktorun daha gönderileceğini ifade eden vatandaşlar, “Şaka gibi. Diş servisinde 13 diş doktoru ne yapacak merakla bekliyoruz” diye tepkilerini dile getiriyorlar.
RÖNTGEN, ULTRASON, LABORATUVAR YOK
Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılıp Sağlık Bakanlığı’na teslim edilen üç katlı, otuz odalı 2 bin metrekare kapalı alanı olan İldem Semt Polikliniği’nden hizmet alan vatandaşların derdi bitmiyor. Poliklinikte başından beri ultrason, laboratuvar ve röntgen hizmeti verilmediğinden dert yanan çevre halkı, “Bunlar olmadan bir hastane nasıl hizmet verir, doktorlar nasıl teşhis koyabilir. Bize işkence ediliyor resmen, 2018 yılında el yordamıyla tedavi görüyoruz” diyor.
GÖZ VE CİLDİYEDE BÜYÜK SIKINTI
İldem Semt Polikliniğindeki kalan doktorlarla hizmet verilmeye çalışıldığını ifade eden vatandaşlar, “Özellikle göz ve cildiyede sıkıntı çok büyük. Sabah erken saatte gidiyoruz yine de sıra alamadığımız oluyor, bitti diyorlar. Öğleden sonra tedavi edilecek hasta bitse bile yerine kimseyi almıyorlar ve sıra bitti yarına diyorlar” şeklinde tepkilerini dile getiriyorlar.
HEYET RAPORU VERMİYORLAR
Bölge halkı İldem Semt Polikliniği’nde yaşanan en büyük sıkıntılardan birinin de heyet raporu verilmemesi olduğunu dile getiriyor. Buna göre, poliklinikte her şeye rağmen kalan doktor sayısının heyet raporu vermeye yetmesine rağmen, doktorların heyet raporu için vatandaşı Şehir Hastanesi’ne sevk etmesinin vatandaşa büyük sıkıntı olduğu belirtiliyor.
İldem Semt Polikliniği’nde hizmet veren servislerdeki iki doktordan biri kadro yetersizliği gerekçesiyle Şehir Hastanesi’ne gönderilince bu sefer de Semt Polikliniği’ndeki var olan sıkıntı daha da arttı. Vatandaşlar sadece Dahiliye ve Çocuk Servisi’nde ikişer doktor kaldığını bunların da günde belli sayıdan fazla hastaya bakmamasının sıkıntıyı daha da artırdığını söylüyor. Ayrıca diş servisine 3 doktorun başladığı ve gereğinden fazla 10 doktorun daha gönderileceğini ifade eden vatandaşlar, “Şaka gibi. Diş servisinde 13 diş doktoru ne yapacak merakla bekliyoruz” diye tepkilerini dile getiriyorlar.
RÖNTGEN, ULTRASON, LABORATUVAR YOK
Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılıp Sağlık Bakanlığı’na teslim edilen üç katlı, otuz odalı 2 bin metrekare kapalı alanı olan İldem Semt Polikliniği’nden hizmet alan vatandaşların derdi bitmiyor. Poliklinikte başından beri ultrason, laboratuvar ve röntgen hizmeti verilmediğinden dert yanan çevre halkı, “Bunlar olmadan bir hastane nasıl hizmet verir, doktorlar nasıl teşhis koyabilir. Bize işkence ediliyor resmen, 2018 yılında el yordamıyla tedavi görüyoruz” diyor.
GÖZ VE CİLDİYEDE BÜYÜK SIKINTI
İldem Semt Polikliniğindeki kalan doktorlarla hizmet verilmeye çalışıldığını ifade eden vatandaşlar, “Özellikle göz ve cildiyede sıkıntı çok büyük. Sabah erken saatte gidiyoruz yine de sıra alamadığımız oluyor, bitti diyorlar. Öğleden sonra tedavi edilecek hasta bitse bile yerine kimseyi almıyorlar ve sıra bitti yarına diyorlar” şeklinde tepkilerini dile getiriyorlar.
HEYET RAPORU VERMİYORLAR
Bölge halkı İldem Semt Polikliniği’nde yaşanan en büyük sıkıntılardan birinin de heyet raporu verilmemesi olduğunu dile getiriyor. Buna göre, poliklinikte her şeye rağmen kalan doktor sayısının heyet raporu vermeye yetmesine rağmen, doktorların heyet raporu için vatandaşı Şehir Hastanesi’ne sevk etmesinin vatandaşa büyük sıkıntı olduğu belirtiliyor.
Haber Merkezi