BİR OLDUKÇA BÖLÜNMEYİZ

Ommer Otel’de düzenlenen programa, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürü Ali Yaprak, İl Genel Meclisi eski Başkan Vekili ve Dostluk Kulübü kurucusu, yazarımız Cemil Görücü, Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Berk, Dostluk Kulübü yöneticileri ile çok sayıda Kafkas kökenli davetli katıldı. Davetli olan ve gelecekleri söylenen Kayseri eski Valileri Nihat Canpolat ve Mevlüt Bilici ise mazeretleri dolayısıyla bulunamadılar.Gecede ilk konuşmayı Kayseri Dostluk Kulübü Başkanı Şirvan Azgıt yaptı. Ülkemiz üzerinde bir oyun oynandığını belirten ve bu oyunu bozmamız gerektiğini ifade eden Azgıt, hain planların birlik ve beraberlikle bozulacağını kaydetti. Azgıt, katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yaptığı konuşmada içinde bulunduğumuz dönemde birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğunu belirterek bir oldukça asla bölünmeyeceğimizi söyledi."Dostluk, Birlik, Beraberlik" gibi hasletlere vurgu yapılan böylesi anlamlı geceye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Kayseri'deki uyum kültürüne vurgu yapan Başkan Çelik, "Çeşitli vesilelerle sık sık vurguladığım gibi Kayseri, uyum kültürünün hakim olduğu bir şehir. Her ne kadar zaman zaman kişiler ya da farklı kurumlar arasında anlaşmazlıklar olsa da asgari müştereklerimiz etrafında kenetlenmesini bilen, şehrimiz ve ülkemiz için bir araya gelme alışkanlığımızı sık sık gösteren bir kentiz. Hem vatandaşlarımız arasında, hem de kurumlar arasında var olan uyum kültürü şehrimizin gelişmesinde ve huzur kenti hüviyetini sürdürmesinde en önemli faktör olarak ortaya çıkıyor. Şu noktadan emin olunuz ki, Büyükşehir Belediyesi olarak bu uyum kültürünün ve şehrimizde var olan huzurun korunması ve geliştirilmesinin lokomotifi olmaya devam edeceğiz" dedi.Konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yapan Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dostluk, Birlik, Beraberlik, Kardeşlik gibi konulara en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden birisini yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi adeta yeni bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Bir takım güçler, hain terör örgütleri ve içimizdeki işbirlikçilerini kullanarak bizleri bölmeye çalışıyorlar. İçerdeki ve dışarıdaki düşmanlarımıza karşı en büyük gücümüz bir ve beraber olmamızdır. Bizi biz yapan, bizi millet yapan en önemli unsur da budur. Millet olarak ne denli güçlü olduğumuzu 15 Temmuz'da dost düşman tüm dünyaya gösterdik. Tıpkı bu salonda olduğu gibi bundan sonra da her platformda bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Bu şehrin birer fertleri olarak en önemli ortak değerlerimizden birisi kuşkusuz ki yaşadığımız şehir. Kayseri, bizim gözbebeğimiz. Şundan emin olunuz ki gözbebeğimize gözümüz gibi bakıyoruz. Bu şehri en rahat, en konforlu ve en huzurlu şehir yapma azmindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. 2016 yılında başarılı bir hizmet yılını geride bıraktık. Yaptığımız yatırımların tamamı 600 milyon TL'ye yaklaştı. Bu yıl yine çok önemli yatırımları şehrimize ve siz hemşehrilerimize kazandıracağız."Vali Kamçı da yaptığı konuşmada, Türklerin Kavimler Göçü’yle, Kafkasya’ya gelmeleriyle başlayan dostluğun günümüze kadar ulaştığını ifade ederek, Çerkes vatandaşlarımızla asırlardır birlik ve beraberlik içinde yaşanıldığını vurguladı.Birlik ve beraberlik olduğu müddetçe Türkiye’nin var olmaya devam edeceğini söyleyen Kamçı, şunları kaydetti:"Binlerce yıldır süren birlikteliğimizin devam etmesi için ortak değerlerimizden ve bizi birbirimize bağlayan tarihimizden güç alıyoruz. Bildiğiniz gibi Çerkesler geleneklerine ve devletine olan bağlılığıyla tanınan topluluk olarak ön plana çıkmaktadır. İşte bu güzel özelliklerinizin bir yansıması niteliğindeki kültürünüzü yaşatmak dostluk ve beraberlikle bir araya gelmek üzere düzenlenen bu anlamlı gecede olmaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Binlerce yıldır devam eden dostluğumuzun, devletimizin çatısı altında huzur, barış ve güven içerisinde devam etmesini temenni ediyorum."Gecede Vali Süleyman Kamçı ile Başkan Mustafa Çelik'e Kayseri Dostluk Kulübü tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.