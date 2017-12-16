BiR YIL GEÇSE DE ACISI HALA TAZE

Kayseri, 17 Aralık 2016 sabahı, askerleri hedef alan terör saldırısının acısıyla güne başladı. Terörle mücadelede etkin rol oynayan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerler, bu tarihte çarşı iznine çıkmak için Zincidere Mahallesi'ndeki tugayda halk otobüsüne binerek, kent merkezine yola çıktı.

Otobüsü takip eden patlayıcı yüklü araç, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi önünde terörün hain yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Otobüsün, durağa yanaştığı sırada aracın patlatılması sonucu 15 asker şehit oldu, 54 asker yaralandı.



- Failler kısa sürede yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saldırının ardından olayla ilgili 21 şüpheliden 18'ini yakaladı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında halk otobüsü şoförü Hamit E, patlayıcı yerleştirilen aracın sahibi, patlayıcı temin eden ve saldırıyı planlayanların da bulunduğu 21 kişi hakkında "devletin bütünlüğünü bozmak, 15 kez nitelikli kasten öldürme, 54 kez nitelikli öldürmeye teşebbüs, izinsiz patlayıcı madde bulundurma, silahlı terör örgütü üyesi olma ve sahtekarlık" suçlamalarıyla kamu davası açıldı.



Sanıklar hakkında, 15 kişinin ölümü nedeniyle 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet, devletin bütünlüğünü bozmak suçundan birer kez müebbet, 54 kişinin yaralanması, terör örgütü üyesi olma ve patlayıcı bulundurma suçlamalarından da 32 yıl 6'şar ay hapis cezası talep edildi.



İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanıklardan Mehmet Yolcu, Hüseyin Polat, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan, Serkan Ay, Hamit Eroğlu, Fahri Demirbaş, Hasan Ekici ve İsmail Hakkı Yıldırımçakar tahliye edildi.



Sanıklardan Kenan Çiçek, Ümit Kepir, Ekrem Uğur ve Mehmet Oluk'un tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, başka bir suçtan İstanbul Silivri'de cezaevinde bulunan sanıklardan Abdullah Akbıyık hakkında ilgili kuruma müzakere yazılmasını kararlaştırdı. Sanıkların yargılanmasına 13 Şubat 2018'de devam edilecek.



- Hain saldırı planı

İddianamede, terör saldırısının talimatını veren firari durumundaki "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu hakkında, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/22 sayılı dosyasında "devletin birliği ve bütünlüğünü bozma" suçundan yakalama kararı bulunduğu belirtilmişti.



Şüphelinin, terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi konumunda bulunduğu bildirilen iddianamede, Özçaktu'nun Kayseri dahil Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemlerinin talimatını veren kişi olduğu da vurgulanmıştı.



Özçaktu'dan aldıkları talimatla canlı bomba olacak Kasım Yıldırımçakar'ın Adana'da Kenan Çiçek ile buluşurken şifreli mesajlaştıklarına dikkati çekilen iddianamede, "Çiçek, firari olan Ferhat Tekiner ile Diyarbakır'dan Adana'ya geldi. Çiçek, bir kafenin ilerisindeki boş bir alana aracı park etti. Aldığı talimatla aracın kaput kısmını açarak araç arızalıymış gibi bir görüntü verdi. O civarda bulunan Yıldırımçakar, Çiçek'in yanına gitti, şifreli olarak 'Vişne suyu içer misin?' diye sordu, Çiçek de 'Vişne suyu sevmem şeftali suyu severim' diyerek buluşma şifresini verdi. Yıldırımçakar ile Çiçek bu şekilde buluştu." değerlendirmesine yer verilmişti.



İddianamede, terör saldırısında kullanılacak eski model, hafif ve LPG'li araç arandığı, bulunacak araca yol boyunca herhangi bir kontrolde yakalanmaması amacıyla sahte plaka, sigorta poliçesi ve tescil belgesi hazırlanması konusunda Özçaktu tarafından talimat verilmesi üzerine, satış için internet ortamına ilan veren bir kişi adına kayıtlı Kırıkkale plakalı aracın belirlendiği ve bu aracın benzerinin tercih edildiği de aktarılmıştı.



İddianamede, tanık ve mağdur beyanlarına göre, şoför Eroğlu'nun bombalı saldırından haberinin olduğu, olayın gerçekleştiği otobüs durağında özellikle durmaya çalıştığı, örgüt üyeleriyle irtibatının bulunduğu, eylem günü askerlerin çarşıya sevkinde kendi isteğiyle görev aldığı, ölen teröristin bombalı araçla kendisini yakın mesafeden takip etmesine imkan sağladığı ve olay mahallinde bombalı aracı patlatmasına imkan verdiği de belirtilmişti.



- Şehitler anılacak

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi, 17 Aralık'ta anma etkinliği düzenleyecek.

Etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce saldırının yaşandığı otobüs durağında yaptırılan anıt önünde gerçekleştirilecek.

İl Müftülüğünce 17 Aralık şehitleri için yarın ikindi namazı öncesi Hunat Camisi'nde mevlit okutulacak.