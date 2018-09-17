Bırakma Beni Filminin Gelirleri Yetimlere Bağışlanacak

Beşir Derneği Kayseri Temsilcisi İbrahim Demirel, Türkiye’nin güneyinde son yıllarda yaşanan olaylar neticesinde yetim sayısının artışının önemli bir sorun haline geldiğini ve Beşir Derneği olarak konuya dikkat çekmek için bir sinema filmi yapmaya karar verdiklerini belirtti. Cannes ödüllü Aida Begic’in yönettiği 97 dakikalık Türkçe ve Arapça dillerinde çekilmiş olan filmin Suriye’deki iç savaşta ölen İsa’nın Şanlıurfa’daki kampta başlayan hikayesini anlattığını belirten Demirel, filmin gelirlerinin yine yetimler için kullanılacağını kaydetti. Bırakma Beni filminin 21 Eylül’den itibaren diğer şehirlerle eş zamanlı olarak Kayseri’deki Cinemaximum sinemalarında gösterime alınacağını söyleyen Demirel, halihazırda internet üzerinden bilet satışının başladığını hatırlattı. Demirel, Cinemaximum gişelerinin yanı sıra, Kayseri’de Suriyeliler tarafından işletilen Halep Sofrası adındaki işletmelerden de bilet temini yapılabileceğini sözlerine ekledi.

