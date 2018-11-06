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Birincilere Umre Ödülü

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca görme engellilerin dini bilgilerini geliştirmek, Kur’an’ı Kerim okumalarını teşvik etmek, inanç esasları ve Siyer-i Nebi konularında bilgilerini artırmak amacıyla "Görme Engellilere Yönelik Umre Ödüllü Kur'an-ı Kerim, Hafızlık ve Dini Bilgiler Yarışması" il birinciliği seçimi, Kayseri İl Müftülüğü konferans salonunda yapıldı.

Birincilere Umre Ödülü

Yarışmanın komisyon başkanlığını İl Müftü Yardımcısı Fatma Feyza Güner, komisyon üyeliğini ise İncesu Vaizi ve engelliler koordinatörlerimizden Yasin Bulut, Kocasinan İlçe Müftülüğü’ne bağlı H. Seyit Delikan Camii İmam Hatibi Ahmet Kaplan ve Melikgazi İlçe Müftülüğü’ne bağlı Servet Ziya Ustaoğlu Kur’an Kursu Öğreticisi Sümeyra Arısoy yaptı.
 
Komisyonun seçimi sonucunda Kur’an’ı Kerim’i güzel okuma il birincisi Emre Selçuk, hafızlık bölümünde il birincisi Cennet İncesu oldu.
 
İl Müftülüğü’nce bütün yarışmacılara çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Kur’an’ı Kerim’i güzel okuma il birincisi Emre Selçuk ve hafızlık bölümünde il birincisi olan Cennet İncesu umre ile ödüllendirildi.
 
 
Haber: Gülcan Deniz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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