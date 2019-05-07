Birleşik Kafkasya Derneği’nde iftar programı düzenlendi

Programda konuşma yapan Dernek Başkanı Cemil Görücü, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, düzenlenen iftar programının kişisel bir çalışma sonucunda meydana gelmediğini, takım çalışmasının eseri olduğunu dile getirdi.

Başkan Görücü, iftar öncesinde katılımcılara yönelik yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Ramazan rahmet, mafiret ve bereketin olduğu bir aydır. İlk iftar yemeğimizde birlik, beraberlik ve rahmet içerisinde olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız, bırakmayacağınızı da biliyoruz, Allah razı olsun. Bu çalışmalar yönetimimin çalışmalarıdır, kişisel değildir. Takım çalışmasının eseri olmuştur.”







Birleşik Kafkasya Derneği olarak ilk kez iftar çadırı açtıklarını belirten Başkan Görücü, bundan sonraki zamanlarda da bu tür çalışmaların ve organizasyonların devam edeceğini dile getirirken, iftar çadırı organizasyonunun gelenek haline geleceğini de vurguladı. Birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine dikkat çeken Başkan Cemil Görücü, “Bu sofraya çok güzel yemekler koyabiliriz ama önemli olan yemeklerden ziyade sofrada beraber oturabileceğimiz misafirlerimizin, dostlarımızın olması” dedi.







Görücü konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Öncelikle bizi yalnız bırakmayan büyüklerimize, yönetim kurulu üyelerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.”



