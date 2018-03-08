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“BİRLİĞİMİZİ BOZMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ”

Talas Belediye Meclisinin MHP'li üyeleri tarafından ilçede bulunan bir parka Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin verilmesi talebinin reddedilmesi nedeniyle MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy ve Ülkü Ocakları Vakfı İl Başkanı Volkan Çolak ortak bir basın açıklaması yaptı. Ersoy; “Hassas olduğumuz konularda biz elimizi taşın altına koymuşken, fedakarlık yapmışken böyle bir tavırla karşı karşıya kalınca ister istemez biz de tepkimizi ortaya koymak zorundaydık. Birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” dedi.

“BİRLİĞİMİZİ BOZMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ”

3 yıl önce Ege Üniversitesinde okuyan öğrenciler arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin Talas ilçesindeki bir parka verilmesi teklifinin Talas Belediye Meclisi tarafından reddedilmesi tartışmalara yol açtı.
Ülkü Ocakları İl Başkanlığı önünde konuşan Ersoy, bu önerinin kabul edilmemesine bir anlam veremediklerini söyledi.
Parti olarak 16 Nisan referandumundan, 15 Temmuz'dan bugüne milletin geleceği ve ülkenin bekası için mücadele ettiklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Durum böyle olunca hassas olduğumuz konularda biz elimizi taşın altına koymuşken, fedakarlık yapmışken böyle bir tavırla karşı karşı gelince ister istemez biz de tepkimizi ortaya koymak zorundaydık. Gece, Talas Belediyesi önünde toplandık ve tepkimizi gösterdik. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki bana ulaştı. Bakanımız, 'Bunlarla lütfen uğraşmayalım, bu ittifakı bozmayalım. Ben size söz veriyorum, açılışını kendim yapmak kaydıyla en kısa sürede Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismini istediğiniz yere birlikte koyacağız' dedi.

“Birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz”
Biz burada sorumluluklarımızın farkındayız. Birliği, beraberliği bozan taraf biz değiliz. Bizim şehidimizin, kutsal değerlerimizin farkında olmayan, ittifak anlayışındaki durumumuzun idrakinde olmayan şahıslar bu kentte vardır. Onlara fırsat vermeyeceğiz."
Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak ise ülkücü hareketin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından devletin ve milletin bekası için hiç bir ikbal ve makam beklemeden canını ortaya koyduğunu söyledi.
Talas Belediye Meclisinin, taleplerini gerekçesiz olarak reddettiğini ifade eden Çolak, "Ülkücüler, ülkemizin varlık, yokluk mücadelesi verdiği bu dönemde yine canını ve malını ortaya koyarak beka mücadelesinde devletinden yana olarak bin yıldır süren devlet anlayışımızı tüm dünyaya ispat etmiştir. Parklarda, bahçelerde börtü böceğe isim verilirken rahmetli Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi neden verilmemektedir?" dedi.

Haber: AA
Foto: Tunahan Kaya / Metin Yİğit
 
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neden acaba? 2 gün önce

şehitlik siyasi getirisi olan kavram mı olarak kullanılmaya çalışılıyor, kayseri belediyeleri tarafından. ona evet buna hayır. peki ya kriter ne?

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