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Birlik Beraberlik Vurgusuyla Aşure İkram Edildi

Mustafa Asım Köksal Erkek Öğrenci Yurdu bahçesinde, yurda yeni kayıt yaptıran öğrencilerin bir araya gelerek tanışması, uyum sürecinin gerçekleştirilmesi için bir etkinlik düzenlendi. Protokol üyelerinin günün anlam ve önemine yönelik konuşmalarının ardından, etkinlikte yurdun kantin işletmecisi Şaban Murat tarafından öğrencilere aşure ikram edildi ve etkinlik sonunda kurban kesildi.

Birlik Beraberlik Vurgusuyla Aşure İkram Edildi

Her yıl yurt açılışlarında yeni kayıt yapan öğrencilerin uyum sürecinin gerçekleşmesi ve öğrencilerin bir araya gelerek tanışması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, bu sefer Mustafa Asım Köksal Erkek Öğrenci Yurdu bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sakin Terzi, Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Yurt Müdürü Veysel Çetin ve müdür yardımcıları, yurtta kantin işletmeciliği yapan Şaban Murat ile çalışanlar ve öğrenciler katıldı.
Bu yıl ki etkinliğin Muharrem Ayı’na denk gelmesi münasebetiyle öğrencilere aşure ikramı yapıldı, kurban kesildi. Etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan konuşmalarda, öğrencilerin birer Türk Bayrağı olduğu ve bu bayrağın yere düşürülmemesi gerektiğine değinildi.

Yapılan etkinlik hakkında bilgiler veren Şaban Murat, bu tür etkinlikleri her yıl yaptıklarını söyledi. Mutlu konu hakkında şunları söyledi: “Yurdun açılışı sebebiyle öğrencilerin, yurtta çalışanların kazasız bir sezon geçirmeleri temennisiyle de bir kurban kestik. İşlettiğimiz yurtlarda her sene yurt açılışlarında benzer etkinlikler düzenliyoruz. Her yıl kurban kesimi yapıyorduk ancak bu yıl ki etkinliğin Muharrem Ayı’na denk gelmesi sebebiyle aşure ikramı da gerçekleştirdik. Kestiğimiz kurbanları da tekrardan öğrencilere ikram ediyoruz. Bu vesileyle çalışanların ve öğrencilerin kazasız belasız bir dönem geçirmelerini diliyorum.”
 

Ekrem Nazlı

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