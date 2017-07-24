Birlik Vakfı yurdunun temeli atıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri'de Birlik Vakfı'na ait olarak kullanılacak öğrenci yurdunun temel atma törenine katıldı. Törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katılırken, Bakan Özhaseki, temelleri atılan öğrenci yurdu inşaatının bir hayırsever tarafından tamamlanacağını açıkladı. Kayseri'de hayırseverler tarafından inşa edilen çok sayıda kamuya ait bina olduğunu belirten Bakan Özhaseki, Kayseri'nin son yüzyılda bu özelliğiyle öne çıktığını da dile getirdi. Bakan Özhaseki, "Kayseri'deki 3 üniversiteye ait toplam bina sayısı yüzün üzerinde. Bunların içinde sadece Erciyes Üniversitesi rektörlük binası devlet tarafından inşa edildi. Diğer tüm yapılar ise hayırseverler tarafından yaptırıldı. Gördüğünüz tüm okulların, yurtların, camilerin, sağlık ocaklarının üzerinde bir şahıs ismi vardır. Burayı da Kayserili bir hemşehrimiz bitirecek inşallah" diye konuştu.

Kayserili hanımların hayırseverliği

Kayseri'nin ticaret şehri özelliğinin yanında hayırseverliğinin de geçmişe dayandığını anlatan Bakan Özhaseki, törene katılanlarla tarihi anekdotları da paylaştı. Özhaseki şunları söyledi:

"Kayseri'nin fikir dünyasında iz bırakan iki önemli insan var. Birisi Seyyid Burhaneddin Hazretleri diğeri de Ahi Evran Hazretleridir. Biri manevi olarak insanları eğitip gönül dünyasını zenginleştirmiş diğeri ise özellikle çiftçi, rençber olanlara meslek öğretmiş. Eline belin diline hakim ol gibi manevi düsturları insanlara kazandırmış. Değerli TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman'ın dünürünün Kayserili olması sebebiyle Kayseri'li hanımların hayırseverliğini konuştuk. Kayseri'deki bir camiyi 1210 yılında tamir ettiren Atsız Elti Hatun... Bu hanımefendi, Kayseri'yi fetheden Danişmendlilerden Melik Mehmet Gazi'nin yeğeni. Tüm varlığını buraya harcayarak bu camiyi yaşatmış. Alaaddin Keykubat'ın hanımı, tüm servetini külliye için harcar ve yüzyıllardır medresesi, türbesi, camisi ayakta kalır. Ahi Evran'ın hanımı Fatma Bacı, Moğollar Anadolu'yu istila ettiğinde tüm hanımları örgütleyerek yıllarca savaşmıştır. Kayseri'deki bu hanımların bu hayırları bugünlerde hala yaşatılıyor."

(Kurum haberi)

