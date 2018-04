Birlik Vakfı’na görkemli açılış

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, vakıf hakkında bilgiler vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği 'Asımın nesli'ni yetiştirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Adıgüzel, şöyle konuştu; "Birlik Vakfı tarihi temellerin atıldığı Milli Türk Talebe Birliği'nin 1916 yılındaki kuruluşuna kadar uzanır. O yıllarda gençlerin milli ve manevi duygularla yetiştirilmesi için kurulan Milli Türk Talebe Birliği 1980 darbesiyle tüm sivil toplum örgütleri gibi kapatılmış. Şuandaki Meclis Başkanımız İsmail Kahraman bey ve arkadaşları ile 1985 yılında aynı ruhla Birlik Vakfını kurmuştur. O günden bu yana hizmetlerine devam eden Birlik Vakfı, cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Asım’ın neslini' yetiştirmek için ortaklaşa çalışmalarını sürdürmektedir. Birlik Vakfı 15 Temmuz hain darbe girişiminde bu ruhla hareket etmiş, bu durumu devam ettirmeye kendi aralarında yemin etmişlerdir"AK Parti önceki dönem milletvekili Yaşar Karayel ise, 51 ilde bulunan Birlik Vakfı şubeleriyle devletin ve milletin emrinde olduklarını söyledi. Kareyel, şu ifadelerine yer verdi; "Sivil Toplum Kuruluşları her ne kadar güçlüyse demokrasimiz de temelden o kadar güç alıyor. Onun için 51 ilde Birlik Vakfı’nın şubeleriyle birlikte devletimizin ve milletimizin emrindeyiz. Nefes almanın dahi zor olduğu darbe dönemlerinde Birlik Vakfı ilk defa İstanbul’da kuruldu. Ondan sonraki sivil toplum kuruluşlarımız, teşkilatlarımızla çok şükür bir nefes alarak bugünlere geldik. Bizlere bugünleri gösteren Cenabı Allah’a şükür ediyoruz. Milletimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Paramızla, çocuklarımızla kendilerine itimat ettiğimiz ama itimatımızı sarsan ve millete ihanet eden bu çetelere karşı milletimiz, 15 Temmuz gecesi gerekeni yaptı. Bir daha her namaz kılanın arkasına düşüp gitmeyeceğiz, her kendisini imam gibi gösteren şeytanın arkasına gitmeyeceğiz. Devletimiz ve milletimiz kendi gençlerini yetiştirecek ve iyi yetiştirdiği kurumlardan bir tanesi de bu sivil toplum kuruluşlarımızla birlik içerisinde inşallah devletimize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, törende yaptığı konuşmada Birlik Vakfı'nın dik duruşun sembolü olduğunu kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün Birlik Vakfı’nın son derece Kayseri’nin kültürüne ve fikri yapısını yükseltilmesine katkı koyacak bir hizmetin açılışındayız. Dik duruşun diri oluşun sembolüdür Birlik Vakfı. Türkiye’de bu fikriyatın oluşmasında buna emek veren, çile çeken, aklı ve vicdanı ile beyniyle, kalbiyle, zihniyle bu işe irade koyanların buluştuğu yerdir. Önümüzde 2 ay sonra Türkiye’nin istikbaline ve istikrarına önemli bir şekilde dönüm noktası olacak olan seçimlerdeyiz. Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha seçmenin hem de meclisin idaresinin Türkiye Büyük Millet Meclisin de inşallah seçimini yapacağız. Kayseri her zaman olduğu gibi Birlik Vakfıyla beraber diğer sivil toplum örgütleri ve akademisyenleri ile beraber Türkiye’nin siyasi yükünü kaldıracak, onu omuzlayacak ve daha ileri götürecek tercihlerini yapacaktır. Bu potansiyel Kayseri’de her zaman mevcut olmuştur. Bu seçim de kendini bir kez daha gösterecektir."AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin vatan ve millet için hayırlar getirmesini temenni ederek, “Bugün sanıyorum yüksek seçim kurulu seçim takvimini açıklamış olması gerekiyor. Çünkü dün Resmi Gazete’de 24 Haziran tarihinde 27. Dönem milletvekilliği seçimleri ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapılmasıyla ilgili TBMM kararı yayınlandı ve onaylandı. Türkiye’de kurulmuş bugüne kadar 96 siyasi parti var. 96 siyasi parti olmasına rağmen bunların seçime katılma yeterliliği olan bazen 13, bazen 15 bazen de 20 siyasi parti olabilir. Bunun usül ve esasları kimlerin seçime katılma hakkı olduğu, kanunun 36’ıncı maddesindeki yazılan madde hükümlerine uyanlar neyse, buna yetkili tek makam Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu önümüzdeki günlerde siyasi partilerin hangilerinin seçime katılacağını, kimlerin cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıklayacak. İnşallah 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mayıs'ta Kayseri'ye geleceğini de belirten Elitaş, "AK Parti Kasım 2017 yılında başlattığı teşkilatların yeniden kongre yapılmasıyla ilgili süreç, inşallah 6 Mayıs tarihinde İstanbul il kongresinin yapımıyla gerçekleşmiş olacak. Kongresi yapılmayan 2 ilimiz kaldı. İzmir il kongremiz ve İstanbul il kongremiz. AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, 5 Mayıs tarihinde Kayseri’ye teşrif edecekler. Kayseri kadın kolları il kongresinde vatandaşlarımızla ve halkımızla buluşma imkanı ortaya çıkmış olacak" şeklinde konuştu.Açılış töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, zor günlerin geride kaldığını, artık herkesin inancını rahatça yaşayacağını söyledi. Özhaseki, şöyle konuştu; "Bahsettiğim gibi acı çektiğimiz günler, zorda kaldığımız günler, kız kardeşlerimizin okul kapılarından geri çevrildiği günler, orduevinin kapısında düğününü yapamayan annelerin ağladığı günler bir daha gelmeyecek. Bundan sonra herkes inancını rahatça yaşayacak. Ne düşünürse düşünsün, rahatça yaşayacak. Nasıl yaşamak istiyorsa, öyle yaşayacak. Bu vakıflar, bu gayretlerin temel taşıdır. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Eğer biz de buralarda bu tür faaliyetlerde bulunup yardımcı olabiliyorsak, ne mutlu bizlere. 3 günlük dünyadayız. Geçip, gidiyoruz. Önemli olan bu dünyadan giderken Allah’ın huzuruna çıkıp yüz akıyla varabilmektir. Güzel işler yaparak gidip onun huzurunda yüz akıyla bulunabilmektir."Konuşmaların ardından hizmette emeği geçenlere plaket takdim edildi. Yapılan dualarla birlikte Birlik Vakfı açılışı gerçekleştirildi. Açılışla beraber Bakan Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri vakıf binasını gezdiler.Haber Foto; Ramazan karakuş/Remzi Yıldırım