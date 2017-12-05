Birlik Vakfı’ndan 'Engelsiz Engelli Empati' programı 

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel ve Genç Birlik üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen programda vatandaşların engellilerle empati yapması sağlandı. Kurulan platformda vatandaşlar tekerlekli sandalye ile hareket etmeye, koltuk değnekleri ile yürümeye çalıştı.



Birlik Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Onları ne kadar anlayabilirsek hayatlarını o derece kolaylaştırıp destek olabiliriz, Kayseri Cumhuriyet Meydanında kurduğumuz platformda gönüllü arkadaşlarımız, Sosyal Hizmet Uzmanımız ve Kayseri Vekilimiz İsmail Emrah Karayel engelli vatandaşlarımızı ağırladık sorunlarına çözüm arayarak bilgilendirmeler yaptık. 100 kadar engelli vatandaşımız ziyaret edildi. Kayseri halkımız engelli empati platformumuza çok ilgi gösterdi" ifadesinde bulunuldu.

Kurum Haberi

