Tarım ve Orman Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olarak atanan Hemşehrimiz Mustafa Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Geçen hafta Ankara’da hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu Bakan Yardımcısı Aksu’nun Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çelik, ziyarette Kayseri’deki uyum kültüründen bahsetti. Şehrin yönetim dinamiklerinin Kayseri ortak paydasında buluştuklarını ifade eden Çelik, bu nedenle Kayseri’nin benzer vilayetlerden çok daha hızlı geliştiğini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılık alanındaki projelerinden de bahseden Başkan Çelik, “İnşallah Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bizim elimiz ayağımız, gücümüz kuvvetimiz olacaksınız. Birlikte bu şehir için hizmet etmeye devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılıkla ilgili onlarca proje yapıyoruz. İnşallah bu projeleri birlikte takip edeceğiz. Sizlerin de bu konuda gereken desteği vereceğinizden eminiz” dedi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu da “Kayseri sevdalısı olarak memleketimiz için yapılacak her şeyde biz varız” diye konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri, Sayın Bakanın da uygun görüşüyle göreve atandığını, yeni dönem ve yeni sistem anlayışı ile tarım ve hayvancılığı geliştirmeye çalışacaklarını ifade eden Aksu, “Siz başarılı bir iş adamı iken belediyeye geldiniz ve özel sektör mantığı ile şehri yönetiyorsunuz. Bunun sonucunda da başarınız ortada. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı’nı profesyonel bir şirket mantığı ile yöneteceğiz ve inşallah başarılı işler ortaya koyacağız” dedi.