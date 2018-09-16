Bisikletçiler, Nevşehir’den Erciyes’e 131 kilometre pedal bastı

Uluslararası Bisikletçiler Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Velo Erciyes iş birliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu’nun ikinci etabı Erciyes’te tamamlandı. Ukrayna, Letonya, Litvanya, Kazakistan ve Türkiye olmak üzere 10 takımdan 65 sporcu müsabakanın 2. gününde Nevşehir’den başlayıp, İncesu ve Develi’yi aşarak, Erciyes Kayak Merkezi’nin 2.200 metresindeki Tekir Yaylası’na pedal bastı. 131 kilometrelik etapta usta pedalcılar kıyasıya mücadele etti.



Nevşehir-Erciyes etabını Salcano Sakarya Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımı’ndan Mustafa Sayar birinci, Vino Astana Motors takımından AlexeyVoloshin (Kazakistan) ikinci, aynı takım sporcusu Alexander Semenov (Kazakistan) üçüncü oldu.

Yarın son etabı koşulacak olan Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turu’nun final etabı Kayseri meydandan başlayacak. Bisikletçiler şehrin etrafında 360 derece dolanarak 114 kilometrelik parkuru tamamlayarak finişe ulaşacak.

