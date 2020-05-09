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“Bizim felsefemizde her günü ‘Anneler Günü’ bilmek gerekir”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bu güzel Ramazan Ayı’nda annelerimizin ellerinden öpüyor, annelerimizin bu gününü tebrik ediyorum” dedi.

“Bizim felsefemizde her günü ‘Anneler Günü’ bilmek gerekir”

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, annelerin önemini vurgulayarak, haklarının hiç bir zaman layıkıyla ödenemeyeceğine işaret etti. Başkan Büyükkılıç, “Bu güzel Ramazan Ayı’nda annelerimizin ellerinden öpüyor, annelerimizin bu gününü tebrik ediyorum. Bizim felsefemizde her günü ‘Anneler Günü’ bilmek gerekir. ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ diyerek annelere verilen önemi vurgulayan Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bu vurgusu üzerine söylenecek söz yok diyoruz. Annelerimizin gününü tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu daha nice Anneler Günü’ne diyor, başta üç tane yavrumun kıymetli annesinin ve tüm annelerin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.
 
 

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