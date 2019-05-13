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“Bizim için her gün annelerimizin günü"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları’nın Anneler Günü için düzenlediği iftar programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Bizim için her gün annelerimizin günü. Annelerimiz başımızın tacı, gönlümüzün ilacı” diye konuştu.

“Bizim için her gün annelerimizin günü"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları’nın düzenlendiği iftar programına eşi Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katıldı. Başkan Büyükkılıç ve eşi AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin tarafından karşılandı. Tüm misafirlerle tek tek ilgilenen Başkan Büyükılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, iftar öncesi bir süre sohbet etti.



İftar programında bir konuşma yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, annelerin sadece anneler gününde anılmaması gerektiğini vurguladı. Her günün Anneler Günü olması gerektiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Bizim için her gün annelerimizin günü. Onların ellerinden, ayaklarından öpüyoruz. Annelerimiz başımızın tacı. Gönlümüzün ilacı. İyi ki varsınız” diye konuştu. Annelerden övgüyle bahseden Başkan Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti: “Kurtuluş Savaşı’nda mermiler taşırsınız. Yeri gelir Hz. Muhammed (s.a.v) ve fatihleri karnınızda taşırsınız. Siz bizim için çok önemlisiniz. Cenab-ı Allah sizlere sağlıklı, hayırlı uzun ömürler versin. Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize bağlı nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin.”



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, iftar sonrasında tüm annelere hediyeler dağıttı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.
 

İHA

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