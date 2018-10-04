Batman’ın Gercüş ilçesinde PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 askerin şehit olmasının ardından Başkan Üçkan açıklamalarda bulundu. Dernek binasında yaptığı açıklamada şehitlerin kanının yerde kalmamasını beklediklerini ve terörle mücadelenin daha etkin halde sürdürülmesini istediklerini kaydeden Üçkan; "Bugün ülkemiz yine acı bir haberle güne başladı. 7 vatan evladımızı şahadet şerbetiyle hakka uğurladık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Şunu herkes bilsin ki; Türk milletinin evladı var olduğu sürece bu vatana, bayrağa hiç kimse el uzatamayacak Allah’ın izniyle. Şehit aileleri ve gaziler olarak buradan sesleniyoruz; ey gafiller, katiller, vatan hainleri. Bilin ki bizler var olduğumuz sürece bu vatan, bayrak, ezan emin ellerde. Bundan sonra da inşallah Allah’ın izniyle emin ellere teslim edilecek. Bununla beraber bu acı haberi duyduktan sonra şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağına inanıyoruz. Terörle mücadelemiz etkin bir şekilde devam ederken bu etkinliğin daha etkili, daha sonuç alıcı olmasını istiyoruz. Eksikliklerimizi ivedi olarak tamamlayıp ondan sonraki süreçte beklentimiz şehitlerimizin kanının yerde kalmaması. Bununla ilgili yapılacak ne varsa ivedilikle harekete geçilmesi ve sınır içerisinde veya sınır ötesinde bu hainlere gerekli dersin verilmesini bekliyoruz" dedi. Terörle mücadele konusunda siyasi partilerin fikir yapmasını da istediklerini sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz Üçkan konuşmasını şöyle sürdürdü.



"Görüyoruz ki terörle mücadelede farklı söylemler ortaya çıkabiliyor. Şehitlerimiz hepimiz için canlarını, gazilerimiz kolunu, bacağını, gözlerini feda ediyorlar. Siyasi partilerimizden malum parti hariç şehit aileleri ve gaziler adına diyoruz ki; vatanın bekası, ay yıldızlı al bayrağımız için bir araya gelip terörle mücadeledeki çözümlerde fikir birliği yapmasını istiyoruz."

