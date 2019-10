BOĞAZKÖPRÜ YARIN AÇILIYOR

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve belediye yetkilileri, Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş ve kurum yetkilileri ile firma yetkililerinin katılımıyla Boğazköprü’de kahvaltılı basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda köprüde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.







Kayseri Valisi Şehmus Günaydın burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Bu köprünün yapımında dünyadaki en modern teknikler uygulanmış ve en kaliteli malzemeler kullanılmış. İnşallah bu hizmet ilimizin ekonomisine, sosyal yaşantısına, ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Vatandaşımızın heyecanla beklediği köprü kaliteli ve hak ettikleri bir şekilde hizmete sunulacaktır. Yarın açılışını yapacağımız toplam 140 yatırımın maliyeti 420 milyon civarında. Çok önemli bir rakam. Bu yatırımlar planlandığı tarihten önce hizmete giriyor. Bu da bizim için çok önemli. Bu hizmetlerin bir an önce gerçekleşmesi için elbette bir takım serzenişler olabilecek ama her nimetin külfeti vardır. Biz bu külfeti asgariye düşürmeye çalışıyoruz. Hem zaman açısından hem de diğer sıkıntıların hafifletilmesi açısından alternatif çözümler ortaya koyuyoruz. Sabır göstererek ve bu sıkıntılara katlandıkları için vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bütün yatırım ve hizmetlerimizin hayırlı olmasını diliyorum.” Vali Günaydın, eğitim yatırımları hakkında da, şu ana dek 607 bin öğrencinin ikili eğitimden tekli eğitime geçtiğini, 2023 yılında da tamamen tekli eğitime geçmeyi planladıklarını, bunun için de çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.







Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Teknik olarak çağın gerektirdiği en güzel teknolojisinin uygulandığı bir hizmettir. Karayolları müdürümüz Kayseri’ye geldiğinde bu projenin daha erkene çekilmesi için görüşmeler yapmıştık. 29 Ekim diye konuşmuştuk ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri nedeniyle 10 gün daha erkene çekerek 19 Ekim’de açılmış olacak. Hep birlikte bu sevinci paylaşıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Daha önce de bu köprü birkaç defa yapıldı. Bölgeye özgü zemin yapısından kaynaklı olarak sıkıntılar oluştu. Bundan sonra oluşmayacağı kanaatindeyim. Hızlı trenin de buradan geçeceği düşünülerek projelendirilme yapıldı. Hizmetler zahmetsiz olmaz. Bu bölgedeki iş adamlarımızdan ben şahsen özür diliyorum. Bir miktar mağdur ettiğimizin farkındayım. İş adamlarımızla birlikte eğitimci camiamızdan özür diliyoruz. Gerek çocuklarımızı gerekse aileleri ister istemez bu hizmetin bir bedeli olarak mağdur ettiğimizin farkındayız. Ama onlar hep anlayışlı dostlarımız kardeşlerimiz. Bir miktar mağdur olan da Büyükşehir Belediyesi mali açıdan. Onu da biz zaten içselleştiriyoruz bunlar olacak şeyler diyoruz. Her hizmetin bir bedeli vardır. Aslolan kalıcı olan bu hizmetlerin fedakarlıklarla yapılmış olması. Gece gündüz demeden çalışan ekibe de teşekkür ediyorum.”







Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş da konuşmasında, karayollarının çalışmalarını sürdürdüğü projelerden bahsederek, Boğazköprü’de yapıla çalışmalara dair teknik bilgiler verdi. Gülhaş, “Projede ileri yapım teknikleri uygulanarak taşıyıcı sistemin olumsuz etkilenen köprü ayağında meydana gelen hasar ve 3 bin 300 metrelik yoldaki zayıf zemin nedeniyle meydana gelen oturmalar ve yıllar içerisinde sürekli oluşan bozulmaların önüne geçmek, bakım gerektiren bölünmüş yollarda da bu oturmaların, çökmelerin durdurulması ve yol stabilitesinin sağlanması amaçlanmıştır. Birçok teknik Türkiye’de ilk olarak Boğazköprü’de ve yaklaşım yollarında uygulanmıştır. Amaç çok hafif malzemeyle yol ve yaklaşım yollarının dolgularını yapmak, zemini güçlendirmek ve gelecek yıllarda bakım onarım gerektirmeyen sürekli bozulmalara meydan vermeden daha ekonomik çalışmayı sağlamaktır. Boğazköprü ve bağlantı yollarının projesi tamamlanmasıyla birlikte ağır trafik yükü altında oluşabilecek bozulmalar, çatlamalar, çökmeler engellenmiş olacak. Yolu kullananlara güvenli, konforlu ulaşım imkanı tesis edilmiş olacaktır. Ayrıca en uygun teknik ve ekonomik çözümlerle uzun vadede meydana gelebilecek ve maddi yükler doğuracak yeni yapım çalışmalarının önüne geçilmiş olacaktır” diye konuştu.







Boğazköprü tadilatı hakkında teknik bilgiler veren bir yetkili, burada uygulanan teknoloji ve teknik ile malzemeler hakkında konuştu. Uygulanan tekniklerin Türkiye’de ilk olduğu belirtildi. Ayrıca Boğazköprü’de EPS sistemi, HDS sistemi, fore kazık uygulaması, derin zemin karıştırma uygulaması ve BSK üst yapı imalatları ile köprü ayaklarının, zemininin ve köprü yaklaşım dolgusunun hafif ama dayanaklı malzemelerle yapıldığı ifade edildi.

Konuşmalarının ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı ve Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç ile yetkililer köprünün son halini incelediler.