BÖLGENiN CAZiBE MERKEZi KAYSERi ŞEHiR HASTANESi

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde yapımı hızla devam eden Kayseri Şehir Hastanesi hakkında bilgiler veren Yücel, Kayseri’ye güzel bir eser kazandıracaklarını söyledi. Toplamda 280 bin metrekare açık alana kurulan ve toplamda bin 900 yatak kapasitesine sahip olan hastanenin özelliklerini aktaran Yücel, “Kayseri’nin gurur kaynağı olacak. YDA Sağlık Kompleksi olarak açılacak olan Kayseri Şehir Hastanemiz son hazırlıklarıyla beraber yakın zamanda, 2018’in ilk çeyreğinde açılışa hazır hale gelmiş olacak. Kayserimize güzel bir eser kazandırmış olacağız YDA Sağlık olarak. Yapmış olduğumuz Kayseri Şehir Hastanemiz 466 bin metrekare kapalı alanı, toplamda 280 bin metrekare açık alan üzerinde kurulumu yapılmış olan ve 43 ameliyathane, bin 600 yatak sayısı ile müşahedede ile birlikte toplamda bin 900 yatak sayısı ile bölgede en büyük cazibe sağlık merkezi olarak hizmet vermeye başlayacak. Bölgenin sağlık merkezi olacağı için buranın 700-800 hekimle beraber güzel bir sağlık merkezi olacağına inanıyorum” dedi.



Komplekste bulunan hastanelerin genel özelliklerini sıralayan YDA İşletme direktörü Mehmet Akif Yücel, “Hastanemizde genel hastane olarak adlandırdığımız merkez hastane kompleksimiz var, orası 88 bin metrekare. Burada 36 tane ameliyathanemiz var. kadın doğum ve çocuk hastanesi hemen yanında ayrı bir blok olarak bulunuyor, orası 39 bin metrekare üzerinde, 7 ameliyathanemiz, 273 yatağımız var. Kalp damar hastanemiz 47 bin metrekare üzerinde ve 412 yatak ile hizmet verecek. Genel hastane dediğimiz hastanemiz 49 bin metrekare üzerine kurulu 480 yatak ile hizmet verecek. Psikiyatri hastanemiz var, orası da 23 bin metrekare üzerinde ve 120 yatak ile hizmet verecek. Adli psikiyatri hastanemiz 25 bin metrekare üzerinde ve 100 yatak ile hizmet verecek. Yine bölgenin en büyük fizik tedavi hastanesi olarak adlandırabileceğimiz çok güzel bir kompleksimiz bitiyor, burası da 69 bin metrekare üzerinde ve 200 yatak ile şehrimize ve bölgeye hizmet verecek” ifadelerini kullandı.



“Gurur duyacağımız işi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacağız”

Amaçlarının tüm hastaların kaliteli hizmet alarak memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlamak olduğunu dile getiren Yücel, “Şehrimize komşu olan bütün illerin şimdiye kadarki sağlıkta cazibe merkezi olarak adlandırılan Kayseri’nin yine aynı şekilde hizmet vereceği bir merkez olacak burası. Erciyes Üniversitesi yıllarca bu yapı içerisindeydi, bununla beraber yapılacak olan kompleksle birlikte güzel hizmet veren bir merkez olacak. Burada en önemli nokta bizim verdiğimiz hizmette gelen tüm hastalarımızın kaliteli sağlık hizmeti alıp memnuniyet oranlarının yüksek olacağı ve burada ayrılırken edecekleri dua olacaktır. Biz de gurur duyacağımız işi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacağız” diye konuştu.

Yücel ayrıca Kayseri Şehir Hastanesi’nin 2018 yılının ilk çeyreğinde hizmete hazır hale geleceğini de sözlerine ekledi.