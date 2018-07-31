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Borçlara yapılandırma için son gün bugün

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla birçok borç ve cezanın yapılandırma kapsamında olduğunu hatırlatarak, bugün sona erecek başvuru süresi öncesi vatandaşlara çağrıda bulundu.

Borçlara yapılandırma için son gün bugün

 Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı vergi borcu olanlara yapılandırmanın bugün biteceğini hatırlatarak son çağrıyı yaparken yapılandırma ile vergi borcu olanlara sağlanan kolaylıkları tekrarladı. Yapılandırmanın detayları hakkında bilgi veren Başkan Günçavdı “Gecikme zammı veya gecikme faizi tutarlarının yurt içi ÜFE oranında güncellenmesi, vergi ziyaı cezasının tamamen silinmesi, trafik para cezası ve diğer idari para cezalarında peşin ödeme halinde ceza aslında % 25 indirim, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının % 50’sinin silinmesi, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında % 80’e varan indirim, işletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi, eczanelerde cezasız ve faizsiz stok düzeltme, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma, beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması, borçları 18 taksitle 36 ay süreyle ödeme, yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme imkanı sağlanıyor” şeklinde konuştu.
 
Yapılandırma kapsamında peşin ödemelerde sağlanan avantajları vurgulayan Ahmet GÜNÇAVDI konu kapsamında şunları söyledi: “Vatandaşlar peşin ödemeyi seçerek borçların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde  katsayı alınmıyor.  YÜFE tutarında % 90 oranında indirim yapıldığını, ayrıca Kanun kapsamındaki idari para cezalarından % 25 indirim yapılıyor. Yapılandırılan alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde kanun kapsamında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarında % 50 indirim yapılıyor ve  Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, KDV, ÖTV vb. gibi tüm vergiler ve çok sayıda vatandaşı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları ile karayollarının usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar ve  Yurtkur’dan kredi alan öğrencilerin öğrenim ve katkı kredisi borçları ve çiftçilerin, işletmelerinin ecrimisil borçlarının da yapılandırılarak ödenebiliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisini yapılandıran araç sahipleri ise taksitlerini ödediği sürece fenni muayenelerini yaptırabilecek.”

 

Ekrem Nazlı

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