Bosna-Hersek heyeti Vali Kamçı’yı ziyaret etti

Ziyarete, Brçko Distrikt Başbakanı Damir Bulcevic, Bosna-Hersek Brçko Bölgesi Meclis Başkanı Esed Kadric, Ekonomik İlişkiler, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Pero Gudeljevic, Ekonomi Fakültesi Dekanı Srdan Lalic ile Kayseri Organize Sanayi Bölge Başkanı Tahir Nursaçan katıldı.



Ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkürlerini ileten Vali Süleyman Kamçı, “Tarihi ve kültürel bağlarımız olan Bosna-Hersek, Makedonya, Yugoslavya ve Avrupa’nın diğer ülkeleriyle ticari bağlarımızı da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Türkiye’nin sayılı organize sanayi bölgelerinden birisi. Onların da amacı dış ticaretimizi daha da artırmak. Bu anlamda değerli heyetin fabrikalara yapacağı ziyaretler bunun göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Umuyoruz ki ticari ve ekonomik ilişkilerimiz daha da güçlenir. Mevcut olan ilişkilerin üzerine Kayseri’den daha fazlasını eklemiş oluruz diye düşünüyorum” diye konuştu.



Brçko Distrikt Başbakanı Damir Bulcevic ise, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi adına önemli bir adım olmasını dileyerek, “Bu sadece ticaretimizi ve ekonomilerimizi güçlendirmeyecek, dostluğumuzun da gelişmesine katkı sağlayacak” dedi.



“Halkı olmayan bir devletin varlığı imkansızdır”

Bosna-Hersek’in savaştan henüz çıkan bir devlet olduğunu hatırlatan Meclis Başkanı Esed Kadric de, söz konusu ziyareti kendi ülkeleri adına fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtti. Ziyaretle elde etmeyi umdukları ekonomik hacimle, ülkelerindeki beyin göçünü engellemeyi amaçladıklarını dile getiren Meclis Başkanı Esed Kadric, “Kayseri OSB ile planladığımız işbirliği modeli bizim amacımıza çok uyuyor. Biz Avrupa Birliği ülkelerine komşuyuz ve vatandaşlarımıza yaşam için uygun koşulları sağlayamazsak, insanlar daha fazla bekleyemeyecek. Almanya başta olmak üzere diğer ülkelere göç edecekler, ediyorlar da. Ancak halk olmayınca bir devletin anlamı yoktur. O yüzden biz bu işbirliğine, kaçırılmaması gereken bir fırsat gözüyle bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret karşılıklı fikir alışverişi ve iyi niyetlerin sunumu ile sona erdi.

İHA

