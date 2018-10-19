Bosnalı Misafirler Yöresel Kıyafetler Defilesini İlgiyle İzledi

Kardeş şehir kapsamında Hacılar Belediyesi'nin protokol imzaladığı Hacıcı Belediyesi'ndeki kadın derneği üyeleri Kayseri'ye geldi. Ziyaretler kapsamında misafirler, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen yöresel kıyafetler defilesini izledi. Ağırlıklı olarak Selçuklu dönemi kıyafetlerinin sergilendiği defile, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Kayseri'ye ikinci kez geldiklerini söyleyen Hacıcı Belediye Başkanı Hamdo Ejubovic; "Böyle güzel bir karşılama için çok teşekkür ederim. Benim Kayseri’ye ikinci gelişim. Sadece dini, tarihi, kültürü paylaşmıyoruz, ortak duygularımızı paylaşıyoruz. Kayseri’de kendimi hiç yabancı gibi hissetmiyorum. Bir tek dilimiz ortak değil ama görüyorsunuz, anlaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Defileyi çok beğendiklerini de kaydeden Ejubovic; "Kayseri’de böyle güzel bir program olması bizi çok mutlu etti. Bizim yöresel kıyafetlerle pek benzerlik yok, bizim daha renkli kıyafetlerimiz var. Kayseri medeniyetlere ev sahipliği yaptı, o yüzden çeşitli kıyafetler görmüş olduk. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Hacılar Belediyesi Başkanvekili Bilal Özdoğan ise kardeş belediyelerini ilçelerinde misafir etmek istediklerini dile getirerek; "Bundan 3 yıl önce Bosna Hersek’te kardeş belediyemiz olsun istedik. Doğan başkanımızın talimatıyla yaptığımız araştırmalarda da bize tarihi, coğrafyası, kültürüyle yakın bir belediye olsun istedik. Hacıcı Belediyemizle böyle bir protokolün uygun olacağını düşündük. Kendileriyle yazışmalar yaptık, İçişleri Bakanlığımızın izinleriyle de protokol aşamasını geçtik. Kendilerini iki yıl kadar önce ilçemizde misafir etmiştik. İnşallah bugün de burada güzel ülkemizin güzel şehrinde misafir etmek istedik. Dün akşam itibariyle misafirimiz oldular, bugün de Olgunlaşma Enstitümüzün güzel bir defilesini sunma imkanımız oldu. Defilede emeği geçen müdürümüze, ilçe milli eğitim müdürlüğümüze, valiliğimize teşekkür ediyorum. Bosna Hersek ile gerçekten sözde değil özde kardeş belediyeciliği gerçekleştirmek istiyoruz. Tarihi, kültürel, dini birlikteliğimizi inşallah artırarak devam ettirmek istiyoruz. Burada da Selçuklu motifi ağırlıklı bir defilemiz oldu. Bosna Hersek’e ziyarette bulunduğumda Osmanlı eserlerinin var olduğunu gördük" dedi.



