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Bosna’ya Kaymek damgası

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Bosna-Kaymek merkezinde bir yılda kurs verilen bin kişinin iş sahibi olduğunu söyledi. Başkan Çelik Bosna’da faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü’nün bina desteğiyle Kaymek’in yerleşik hal aldığını belirtti.

Bosna’ya Kaymek damgası

Kaymek kurslarında yapılan el emeği eserlerden oluşan serginin açılışı yapıldı. Açılışta konuşma yapan Çelik şunları söyledi: “İki ülkenin tarihsel kökeni ve bağları yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Bu toprakların yaşadığı acıları unutmak mümkün değil ve işte bizler bu acıları hafifletmek için buradayız. Bu kurslarda bir seneyi biraz aşkın sürede Kaymek kurslarımızda binden fazla Bosnalı kardeşimize mesleki eğitim kursu verdik. El sanatları üzerine verilen bu eğitimleri başarıyla bitirenlerin eserleriyle açılan bu sergi neyin ne kadar başarılı olduğunu da göstermektedir. Yunus Emre Enstitüsü’ne de desteği için teşekkür ediyorum.”

İlter SAĞIRSOY

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