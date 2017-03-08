Boydak Holding’te toplu sözleşme imzalandı

Holding binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Hak-İş Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan kendileri için tarihi bir gün olduğunu söyleyerek, “Bizim için tarihi bir gün. Uzun yıllar örgütlü olduğumuz ve toplu sözleşme imzaladığımız mobilya sektörünün en öncü kuruluşlarından birisi olan Boydak Holding’in bünyesinde olan şirketlerle ilgili toplu iş sözleşmesini yeni muhataplarla imzalamış olmak çok önemli. Biliyorsunuz yaşadığımız 15 Temmuz ve sonraki gelişmeler Türkiye cumhuriyeti Devleti’nin yeni bir yaklaşımıyla belli firmalarda olduğu gibi Boydak Holding’de de yönetim değişikliği gerçekleştirilmiştir. Biz bütün platformlarda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu holdingin sahiplerinin hukuken kimin olduğunu ve kimler olduğunun ötesinde bu kuruluşların ekonomideki rolünün ve misyonunun devam etmesinden yana düşünüyoruz. Dolayısıyla burası Kayseri ekonomisi için önemli olduğu kadar ülkemizin mobilya sektöründe yıldız kuruluşlarından bir tanesi. Onun için bu kuruluşu hem çalışanlar açısından hem yönetenler açısından birlikte geleceğe hazırlanması ve geçmişten gelen tecrübesini daha ileriye taşıyarak Kayseri ekonomisi ve milli ekonomimize katkısının daha da artırılmasında çaba sarf etmemiz gerekiyor. Hak-İş olarak bu konuda elimizi gerektiğinde de gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Bu işletmenin bacalarının tütmesi gerekiyor. Buradaki çalışanların çalışmaya devam etmesi hatta hükümetimizin aldığı istihdam seferberliği kapsamında yeni çalışanlarla takviye edilerek bir model geliştirmemiz gerekiyor. Bu kurumun hem geçmişi, hem içinde bulunduğu şartlar hem de yasal yapılan yeni düzenlemelerle daha fazla istihdam edebilecek kapasitesinin olduğunu biliyorum. Bunu gerçekleştirmek adına pazarlamasından üretime kadar bütün aşamalarda çalışanlar olarak burada bu işletmenin bir ortağı gibi kendimizi görüyoruz. Hak-İş olarak yaklaşımımız, işletmemiz bizim rakibimiz değil, bizim ortağımız. Bu ortaklık maddi bir ortaklık değil ama bu işletmenin geleceğe taşınması konusunda birlikte çalışma konusunda ortaklık olarak düşünüyoruz. Burada yerleşik bir yapı vardı, yeni bir yapı inşa edildi. Bu yeni yapıyla da biz var olan sistemi devam ettirme konusunda bir kesinti yaşadık. Ama yönetim kurulu başkanımız ve ekibinin ortaya koyduğu samimi ve içten tutum bu sıkıntıları da ortadan kaldırmış oldu” dedi.

İHA