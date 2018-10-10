BOYDAK SATILMAYACAK

Gülal, yapmış olduğu basın toplantısında Boydak’ın son dönemini değerlendirerek, “Boydak Holding yüzde 27 büyüyerek son on yılın en yüksek üretim ve satış kapasitesine ulaşmıştır” dedi.



HÜKÜMETİN YÜZDE 10 İNDİRİM KARARINA BOYDAK’TAN DESTEK



TMSF Başkanı Gülal, “İstikbal Bellona ve Mondi’de en az yüzde 10 indirim yapılarak hükümetin enflasyonla mücadelesine güçlü bir destek verilecek” dedi.



Başkan Gülal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” hakkında şöyle konuştu: “Enflasyonla etkin mücadele ve başarı için ekonomideki tüm paydaşların üzerine düşeni yapması, kamunun ve özel sektörün birlikte hareket etmesi zorunludur. Bu çerçevede Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak görevlendirildiği şirketler, enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırdır. Şirketimiz gerek milli ekonomimizin büyümesini sağlayacak gerekse enflasyonla mücadelede devletimizin ve halkımızın yanında yer alacaktır. Enflasyonla etkin ve sürdürülebilir bir mücadele için bizler de elimizi taşın altına koyduk.”



BOYDAK’IN ÜÇÜNCÜ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ



TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, İstanbul’da gerçekleşen Boydak Holding basın toplantısında holdingin 2018 yılının ilk dokuz ayındaki performansı, hedef ve stratejilerine ilişkin açıklama yaptı. Gülal, Boydak Holding’in Türkiye’ye güç katmaya devam edeceğini belirtti.



Başkan Muhiddin Gülal açıklamasında şunlara değindi: “Boydak Holding olarak 2018 yılının ilk sekiz ayından 6,7 milyar TL olan cirosu %8,3’lük artışla 2018’in ilk 9 ayında 7,3 milyar TL’ye yükselmiştir. Grubun net kârı %22,9 artarak 2017’nin ilk 9 ayındaki 613 milyon TL’den 2018’in ilk 9 ayında 754 milyon TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde ödenen vergiler ise %52’lik bir artışla 327 milyon TL’den 497 milyon TL’ye ulaşmıştır. Yatırımlarımız, strateji ve hedeflerimizi bu doğrultuda belirliyoruz. Ülke ekonomisine değer katmanın onurunu yaşıyoruz.”



“Boydak Holding olarak, 8 ayrı sektörde 35 şirketimiz ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya, ekonomimizi istihdamla, döviz girdisiyle, yenilikçi üretimle desteklemeye devam ediyoruz” diyen Muhiddin Gülal, grubun toplam ihracatının yüzde 6,4 oranında yükseldiğini belirtti. Grubun toplam çalışan sayısının 12 bin 544 kişi ile geçen yıldan 80 kişi fazla olduğuna değinen Gülal, “Türkiye’de 500 Büyük Sanayi kuruluşu listesinde toplan 7 grup şirketi yer akmaktadır” dedi.



