Boydak’tan Kayserispor’a 500 Binlik Destek

Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Kayserispor’un Cumartesi günü Galatasaray’la karşılaşması öncesinde Twitter hesabından Kayserispor’a vereceği maddi desteğini açıkladı. Ertekin maç öncesi 500 bin lira maddi destek vereceklerini söyledi. CEO Ertekin, Twitter hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı: “Amacım “Az veya çok hepimiz, gücümüz kadar takımımıza destek olmalıyız” mesajıydı. GS maçı öncesi @boydakkurumsal ‘dan 500 bin lira. “İşçinin parasına göz dikti diyenler, çalışanlar para vermez bunu bildiği için bedava reklam yaptı diyenler, SİZ ne vereceksiniz?” @KayserisporFK”



“SEZON ORTASI YÖNETİM DEĞİŞMEZ”



Kayserispor’un Genel Kurul kararı almasıyla birlikte Erol Bedir, takımın maddi sorunlarının çözülmesi için destek çağrısında bulunmuştu ve söz verilen destekler gelmediği takdirde görevden ayrılacağını belirtmişti. Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin bu konu hakkında da mesaj paylaştı. Ertekin, Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir’le konuştuğunu belirterek, maddi destek sözü veren şirketlerin sözünü yerine getirmeleri halinde Başkan Bedir’in göreve devam edeceğini söyledi. Ertekin’in konuyla ilgili Twitter paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Şimdi Erol Bedir başkanla konuştum, inşallah yarın diğer söz veren şirketler de sözlerini tutarlarsa Cumartesi saat 11’de -GS maçı öncesi- olağanüstü genel kurulda göreve devam kararı verecek. Sezon ortası yönetim değişmez, değişmemeli. Lütfen herkes sözünü tutsun @KayserisporFK”



KAYSERİSPOR’DAN GENEL KURUL AÇIKLAMASI



Kayserispor’un 3 Kasım tarihinde yapılması beklenen Genel Kurul’u çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. Ertelenen Genel Kurul hakkında Kayserispor’un internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada Genel Kurul’un, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkına haiz üyelerin katılımı ile çoğunluk aranmadan 10.11.2018 Cumartesi ( Yarın ) saat 11.00’da yapılacağı duyuruldu.









Ahmet Şan