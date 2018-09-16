Bozkurt, “Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun”

Başkan Süleyman Bozkurt mesajında şu ifadelere yer verdi: “Temennimiz, teknolojik ve endüstriyel hayalleri, hedefleri olan gençlerin yetiştirildiği, bilimin, sanatın, üretim kültürünün esas alındığı bir eğitim sisteminin ülkemizde var olmasıdır. Bu düşünceler ile yeni eğitim öğretim yılının çok kıymetli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize, değerli velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”







Haber: Fatih Bar