Başkan Süleyman Bozkurt mesajında şu ifadelere yer verdi: “Temennimiz, teknolojik ve endüstriyel hayalleri, hedefleri olan gençlerin yetiştirildiği, bilimin, sanatın, üretim kültürünün esas alındığı bir eğitim sisteminin ülkemizde var olmasıdır. Bu düşünceler ile yeni eğitim öğretim yılının çok kıymetli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize, değerli velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”
Haber: Fatih Bar
Bozkurt, “Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun”
İyi Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt, yeni Eğitim Öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bozkurt mesajında, “Yeni eğitim öğretim yılının çok kıymetli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize, değerli velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
16 Eylül 2018 Pazar 17:44
Başkan Süleyman Bozkurt mesajında şu ifadelere yer verdi: “Temennimiz, teknolojik ve endüstriyel hayalleri, hedefleri olan gençlerin yetiştirildiği, bilimin, sanatın, üretim kültürünün esas alındığı bir eğitim sisteminin ülkemizde var olmasıdır. Bu düşünceler ile yeni eğitim öğretim yılının çok kıymetli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize, değerli velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”