Bozuk Halk Otobüsünde Kalan Adama Devlet Sahip Çıktı

Kayseri’de 4 sene önce eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik bunalıma giren 48 yaşındaki Rahmi Yıldız, bozuk bir halk otobüsü içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. İHA’nın yaptığı haber sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Rahmi Yıldız’a sahip çıktı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, bozuk halk otobüsüne gelerek Rahmi Yıldız ile görüştü. Yıldız, otobüsten alınarak ilk etapta bir otele yerleştirildi.



Rahmi Yıldız’ın eşyalarını toplayan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız büyük bir bakanlıktır. Bizim bakanlığımız, devletimizin şefkat yüzünü gösterdiği ve büyüklüğünün gösterildiği bir bakanlıktır. Biz haberi duyar duymaz ekibimle beraber geldik. Öncelikle Rahmi beyi bu uygunsuz ortamdan çıkartmamız gerekiyordu. Bir otele yerleştireceğiz, sonra da vakıf müdürlerimizle görüşerek amirlerimize gerekli bilgileri vereceğiz. Psikososyal düzenini düzeltmemiz gerekiyor. Öncelikle psikolojik bir destek vermemiz gerekiyor. Ben de bir psikolojik danışman olarak kendisiyle ön görüşmeyi yaptım. Bir boşanma var, ortada çocuklar var, bir ayrılık var ve bu travmayı minimize edebilmek için öncelikle uzman arkadaşlarım destek sağlayacaklar. Daha sonrada sıcak bir ortam hazırlamamız lazım. Sıcak çorbası, yemeği ve çayı olacak. Bir takım sağlık problemleri de var. Sağlık müdürümüzle de görüşeceğiz. Her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaralı ve hasarlı gönülleri tamir eden bir bakanlık olduğunu kaydeden Özer, "Biz bakanlık olarak Bakanımız Zehra Zümrüt hanımefendi de, bakanlığımız da bu konularda çok hassas. Çünkü biz yaralı ve hasarlı gönülleri tamir eden bir bakanlığız. Bu konuda elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Hangi vatandaşımız olursa olsun kim yolda kalmış, kim dara düşmüşse biz bu felsefe de hareket eden bir bakanlığız. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiği kadar her alanda olmak istiyoruz" diye konuştu.