BU AYIP KAYSERi’YE YETER!

Kayseri'deki Selçuklu döneminde yaptırılan ve 8 asırdır korunan Hızır İlyas Köşkü, duvar yazılarının saldırısı altında!Posta'nın haberine göre Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Hıdırellez Tepesi'ne 1241-1242 yılları arasında yaptırılan Hızır İlyas Köşkü, uzun zaman Sultanların dinlenme yeri olarak kullanılmıştı. 8 Asırdır muhafaza edilen Köş, bugün ise duvar yazılarının saldırısı altında.MHP Talas Meclis Üyesi Abdullah Çelebi, konuyu gündeme getirerek, yetkilileri göreve davet etti.Çelebi, "" diye konuştu.