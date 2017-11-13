BU AYIP KAYSERi’YE YETER!

Kayseri'deki Selçuklu döneminde yaptırılan ve 8 asırdır korunan Hızır İlyas Köşkü, duvar yazılarının saldırısı altında!
GIYASETTİN KEYHÜSREV YAPTIRDI
Posta'nın haberine göre Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Hıdırellez Tepesi'ne 1241-1242 yılları arasında yaptırılan Hızır İlyas Köşkü, uzun zaman Sultanların dinlenme yeri olarak kullanılmıştı. 8 Asırdır muhafaza edilen Köş, bugün ise duvar yazılarının saldırısı altında.
MHP'Lİ ÇELEBİ YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDI
MHP Talas Meclis Üyesi Abdullah Çelebi, konuyu gündeme getirerek, yetkilileri göreve davet etti.
Çelebi, "Bu tarihi eserin hali içler acısı. Tarihimize yapılan bir saygısızlık var. Ne yazık ki ecdat ederinin duvarları boyalı yazılarla dolu. Kimi ismini yazmış, kimi aşkını, kimi isyanını, kimi de evlenme teklifini yazmış. Yazıklar olsun, tarihe bu şekilde saygısızlık yapılmaz. İçinde de içki şişeleri, çöpler var. Bu görüntü Kayserimize yakışmıyor. Gördüğümüz manzara bizi çok üzdü. Bu tabloyu kimse görmüyor mu? Kayseri'deki ilgili ve yetkili kurumları göreve davet ediyorum. Bu işten sorumlu olanlar zaman kaybetmeden tarihimize sahip çıksın" diye konuştu.
GIYASETTİN KEYHÜSREV YAPTIRDI
Posta'nın haberine göre Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Hıdırellez Tepesi'ne 1241-1242 yılları arasında yaptırılan Hızır İlyas Köşkü, uzun zaman Sultanların dinlenme yeri olarak kullanılmıştı. 8 Asırdır muhafaza edilen Köş, bugün ise duvar yazılarının saldırısı altında.
MHP'Lİ ÇELEBİ YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDI
MHP Talas Meclis Üyesi Abdullah Çelebi, konuyu gündeme getirerek, yetkilileri göreve davet etti.
Çelebi, "Bu tarihi eserin hali içler acısı. Tarihimize yapılan bir saygısızlık var. Ne yazık ki ecdat ederinin duvarları boyalı yazılarla dolu. Kimi ismini yazmış, kimi aşkını, kimi isyanını, kimi de evlenme teklifini yazmış. Yazıklar olsun, tarihe bu şekilde saygısızlık yapılmaz. İçinde de içki şişeleri, çöpler var. Bu görüntü Kayserimize yakışmıyor. Gördüğümüz manzara bizi çok üzdü. Bu tabloyu kimse görmüyor mu? Kayseri'deki ilgili ve yetkili kurumları göreve davet ediyorum. Bu işten sorumlu olanlar zaman kaybetmeden tarihimize sahip çıksın" diye konuştu.